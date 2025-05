Hay una escena repetida en las comedias de Hollywood: un grupo de adultos mayores decide emprender una última gran aventura. Todas comparten la fórmula infalible —más que un cliché, casi un subgénero— de reunir a leyendas del cine. En el caso de las actrices, reunirlas para encarnar personajes que, pese a la edad, siguen generando risas, complicidad y una cuota de sabiduría que solo se consigue a fuerza de años, y de guiones escritos con nostalgia.

Entre las intérpretes que suelen encarnar estos papeles están Diane Keaton en “Book Club” (2018), Jane Fonda en “Moving On” (2022), Lily Tomlin en “80 for Brady” (2023), Bette Midler en “The Fabulous Four” (2024), y Candice Bergen en “Book Club: The Next Chapter” (2023).

Algunas de las actrices de Nonnas —Lorraine Bracco, Linda Cardellini, Talia Shire y Susan Sarandon— ya habían coincidido en otras películas centradas en mujeres adultas que se unen para llevar a cabo un gran proyecto. (Foto: Difusión)

A esta lista se suma ahora una nueva película: “Nonnas”, inspirada en la vida de Jody Scaravella, un italoamericano de Staten Island que, tras la muerte de su madre, decide rendirle homenaje a través de la cocina. Con la indemnización del seguro de vida, abre un restaurante donde abuelas inmigrantes preparan platos tradicionales de sus países.

La película, dirigida por Stephen Chbosky y protagonizada por Vince Vaughn, recrea ese viaje emocional y culinario con tintes de comedia dramática. La historia se despliega entre recuerdos familiares, recetas imposibles de replicar y un grupo de mujeres que, con cucharón en mano, le devuelven el alma a una cocina vacía. En medio de esta trama coral, las cuatro nonnas interpretadas por Lorraine Bracco, Linda Cardellini, Talia Shire y Susan Sarandon se convierten en el corazón del filme.

Vince Vaughn lidera un reparto estelar en esta historia basada en hechos reales sobre un hombre que abre un restaurante y contrata a abuelas italianas como cocineras. (Foto: Difusión)

Reunión de estrellas

Lorraine Bracco da vida a Roberta, una mujer áspera por fuera pero profundamente sentimental, que entrega a Joe —el protagonista— una carta crucial escrita por su madre. Brenda Vaccaro interpreta a Antonella, una cocinera de recetas tradicionales. Talia Shire es Gia, una repostera nostálgica, mientras que Susan Sarandon encarna a Teresa, una exmonja reconvertida en guía espiritual del fogón.

¿Qué tienen en común estas cuatro estrellas? Una carrera formidable en el cine y un vínculo italoamericano que atraviesa tanto sus vidas como sus personajes. Lorraine Bracco, nacida en Brooklyn y criada entre sabores sicilianos, alcanzó notoriedad en los años 90 gracias a Goodfellas (1990), de Martin Scorsese. Vaccaro fue una figura recurrente en el cine y la televisión desde fines de los años 60. En Once Is Not Enough (1975), adaptación de la novela de Jacqueline Susann, interpretó a una guionista franca y deslenguada, papel que le valió una nominación al Oscar y consolidó su imagen de mujer con carácter.

La película se inspira en Enoteca Maria, famoso restaurante neoyorquino conocido por tener a nonnas como cocineras. (Foto: Difusión)

Talia Shire, cuyo apellido la vincula directamente con la dinastía Coppola, se convirtió en un rostro esencial del cine estadounidense con sus participaciones en El Padrino (1972) y Rocky (1976). Ambas interpretaciones la llevaron a recibir nominaciones al Oscar y a cimentar una trayectoria asociada al drama familiar. Susan Sarandon, por su parte, es uno de los rostros más reconocidos de Hollywood. Su carrera despegó en los años 70, pero fue con Thelma & Louise (1991) que confirmó su versatilidad, y obtuvo el Oscar por Dead Man Walking (1995), encarnando personajes que combinaban fuerza moral, inteligencia y una ironía punzante.

Muchas de las recientes películas que reunieron a mujeres adultas como protagonistas —ya sea una comedia, drama o road movie— contaron justamente con ellas: a veces juntas, otras por separado. En esta ocasión, esa complicidad se construye en una cocina donde preparan platos condimentados con nostalgia y el orgullo migrante. Un subgénero involuntario, sí, pero sostenido por la vigencia de estas actrices, su oficio innegable y una cámara que —finalmente— vuelve a enfocarlas.