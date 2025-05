“The Last of Us”, la exitosa serie de HBO basada en el popular videojuego de Naughty Dog, estrenó este 2025 una segunda temporada que logró capturar la atención de millones de espectadores con su trama postapocalíptica protagonizada por Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Los nuevos episodios de la serie abordaron las consecuencias de las acciones de Joel y presentaron nuevos personajes clave. Entre ellos Abby, una joven con sed de venganza interpretada por Kaitlyn Dever que marcará la vida de Bella y su destino en esta segunda temporada.

La segunda parte de la serie de “The Last of us” se ha diferenciado por ofrecer un tono más crudo y plantear temas como la venganza, la redención y el ciclo de la violencia.

De cara a su gran final, te respondemos algunas preguntas sobre esta temporada.

¿Cuántos capítulos tiene “The Last of Us”, temporada 2?

La segunda temporada de “The Last of Us” está compuesta por siete episodios. El primero de ellos se estrenó el 13 de abril del 2025 y logró más de 5 millones de espectadores en su día de lanzamiento.

Estos son todos los episodios que componen la segunda temporada:

Episodio 1: “Future Days”.

“Future Days”. Episodio 2: “Through the Valley”

“Through the Valley” Episodio 3: “The Path”

“The Path” Episodio 4: “Day One”

“Day One” Episodio 5: “Feel Her Love”

“Feel Her Love” Episodio 6: “The Price”

“The Price” Episodio 7: Sin anunciar

¿Cuándo se estrena el capítulo final de “The Last of Us 2″?

La segunda temporada de “The Last of Us” estrenará su capítulo final el domingo 25 de junio a las 20 horas (Perú, Ecuador, Colombia). El episodio se podrá ver vía streaming a través de Max, la plataforma oficial de HBO, y DGo, de DirecTV, a través del canal Max.

¿Qué pasará en el final de “The Last of Us 2″?

El avance del final de “The Last of Us 2″ desarrollará lo que ocurre tras el encuentro de Ellie (Bella Ramsey), Dina (Isabela Merced) y Jesse (Young Mazino) con los “escarapaceados” (Serafitas). Por lo que se ve en el tráiler oficial los peligros acecharán más que nunca en este desenlace:

Además, hay otro peligro inminente rondando a los protagonistas: los cordyceps, que han evolucionado y, además de los infectados con inteligencia que se nos presentaron en el primer episodio, ahora también el contagio se produce por vía aérea.