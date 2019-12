La empresa Paramount Pictures prepara un nuevo reboot de la película Power Rangers. El director Jonathan Entwistle, conocido por “End of the F---ing World” de Netflix, negocia para dirigir la nueva cinta de los coloridos personajes, según información de The Hollywood Reporter.

La cinta de los Power Rangers de 2017 tuvo un rendimiento de taquilla menor a lo que se esperaba y recibió varias críticas negativas. Desde entonces Hasbro se hizo con los derechos de franquicia.

El reboot busca retroceder a “las raíces de la serie” que fue el deleite de muchos niños en la década de 1990. El guion estará a cargo de Patrick Burleigh (“Peter Rabbit 2: The Runaway").

The Hollywood Reporter indica que los ejecutivos esperan que el nuevo proyecto sea “la voz de una generación más joven y el comienzo de una nueva gran aventura para los fanáticos de siempre”.

Entwistle está actualmente involucrado en “I’m Not Okay With This”, otro programa de Netflix. Aún se desconoce la fecha de estreno para tan esperada película.