El universo de “Power Rangers” sigue más vivo que nunca. La franquicia, que nació en 1993 y ha acompañado a varias generaciones, volvió a encender la nostalgia con el evento Power Con 2025, realizado los días 12, 13 y 14 de septiembre. Durante este encuentro, miles de fans de todas las edades se reunieron para compartir su pasión por los héroes en trajes de colores, y uno de los paneles más esperados fue el que reunió a actores de dos temporadas icónicas: “Power Rangers en el Espacio” y “Power Rangers: Fuerza Salvaje”.

En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, Justin Nimmo (Silver Ranger en “Power Rangers en el Espacio”), Christopher Khayman Lee (Red Ranger en “Power Rangers en el Espacio”), Jack Guzman (Black Ranger en “Fuerza Salvaje”), Phillip Andrew (Lunar Wolf Ranger en “Fuerza Salvaje”) y Alyson Kiperman (Yellow Ranger en “Fuerza Salvaje”) compartieron recuerdos inéditos y contaron, con mucho humor y honestidad, el momento exacto en que cada uno se dio cuenta de que había pasado a formar parte de la historia de los Power Rangers.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El día que los eligieron “Power Rangers”

La entrevista arrancó con una pregunta sencilla pero significativa: “¿Recuerdan el momento en que entendieron que realmente eran Power Rangers?”. Lo que parecía algo fácil de responder se transformó en un recorrido por experiencias personales muy distintas, que dejaron ver cómo cada actor procesó la magnitud de lo que significaba entrar a la franquicia.

Justin Nimmo y el Silver Ranger: del cheque al traje

Justin Nimmo fue el primero en responder, y lo hizo entre risas:

“Creo que lo acepté cuando recibí ese primer cheque”, confesó. Su compañero de cuarto en aquel entonces lo había desalentado de hacer la audición, diciéndole que quedaría encasillado como Power Ranger para siempre, igual que Steve Urkel en “Family Matters”. Pero Nimmo no dudó: “Yo estaba en California para trabajar. Pensé que esa podría ser mi última audición, así que fui. Y cuando me pagaron, le dije a mi roommate: ‘¿Ves? Valió la pena’”.

Justin Nimmo fue el primer ranger plateado que apareció en la saga con "Power Rangers en el Espacio".

Pero también recordó un momento más simbólico: cuando llegó al estudio y le dijeron que lo iban a medir para su traje. “Pregunté: ‘¿Qué traje?’. Me dijeron: ‘El traje del Power Ranger’. Y yo contesté: ‘¿Pero cuál?’. Cuando me confirmaron que sería el Silver Ranger, pensé: ‘¡Pero ese color ni existe!’. Ahí entendí que estaba dentro de algo especial”.

El Silver Ranger terminó convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de la temporada, y Nimmo hoy lo ve como una bendición: “No importa si me encasillaron, ser un Power Ranger es un honor”.

Christopher Khayman Lee: de la duda a convertirse en ‘Luke Skywalker’

Christopher Khayman Lee, quien interpretó al Red Ranger Andros en “Power Rangers en el Espacio”, tuvo un inicio muy diferente.

“Al principio no quería hacerlo, no me interesaba. Incluso pensé en rechazarlo. Pero uno de los productores, Larry, me dijo algo que lo cambió todo. Me preguntó si había visto ”Star Wars". Cuando le respondí que sí, me dijo: ‘Tu personaje es básicamente Luke Skywalker’. Y ahí dije: ‘Listo, me convencieron’. En ese instante entendí que iba a interpretar un papel muy especial”.

Khayman Lee también recordó que su temporada fue clave para el futuro de la franquicia: “Power Rangers en el Espacio” llegó en un momento en que los ratings estaban cayendo. “Siempre bromeo diciendo que lo salvamos gracias a mí, aunque fue un trabajo de todos. Pero es cierto que si esa temporada no hubiera tenido éxito, quizá no estaríamos aquí hoy”.

Christopher Khayman Lee hizo del recordado Andros, el Red Ranger de "Power Rangers en el Espacio".

Con un tono más reflexivo, añadió: “‘En el Espacio’ fue distinta, más oscura y con un arco narrativo fuerte. Eso marcó una diferencia con todo lo anterior y ayudó a que “Power Rangers” siguiera creciendo”.

Jack Guzman y el temor de ser despedido

El recuerdo de Jack Guzman, el Black Ranger de “Power Rangers: Fuerza Salvaje”, fue uno de los más divertidos del panel.

“Yo era el último en haber sido contratado, y cada vez que el director gritaba ‘corte’, pensaba: ‘Ya está, me van a despedir’. Tenía ese miedo constante. Pero pasaron tres o cuatro semanas y nadie me echaba. Ahí fue cuando pensé: ‘Ok, lo logré, soy parte del equipo’”.

Jack Guzman, el actor colombiano, hizo de Danny Delgado, el Black Wild Force Ranger de "Power Rangers: Fuerza Salvaje".

Guzman también resaltó el compañerismo del elenco y cómo lo apoyaron para integrarse. “Me hicieron sentir en casa desde el inicio. Eso ayudó a que dejara de pensar en los despidos y empezara a disfrutar el trabajo”.

Phillip Andrew: un muñeco que lo cambió todo

Phillip Andrew, el Lunar Wolf Ranger, vivió una experiencia única.

“Un día me llamaron para subir a la oficina. Yo estaba seguro de que iban a despedirme, pero en lugar de eso me entregaron mi figura de acción. Ver mi cara en el empaque, junto al traje del Lunar Wolf, fue cuando entendí que esto era algo grande. No cualquiera tiene su propio muñeco”.

Phillip Andrew hizo de Merrick, el Lunar Wolf Ranger en "Power Rangers: Fuerza Salvaje".

Con el paso de los años, Andrew descubrió aún más el alcance de su papel gracias a las convenciones: “Cuando empiezas a conocer fans de diferentes países que te cuentan cómo crecieron con tu personaje, comprendes que Power Rangers no es solo un trabajo, es parte de la vida de millones de personas”.

Alyson Kiperman: el legado que descubrió después

La experiencia de Alyson Kiperman, quien dio vida a Taylor en “Fuerza Salvaje”, fue distinta a la de sus compañeros.

“Durante la filmación lo vi como un trabajo más. Ni siquiera pensé que alguien vería nuestra temporada. Años después recibí un correo invitándome a una convención. Yo decía: ‘¿En serio? ¿Alguien vio Wild Force?’. Pero fui, y cuando llegué, vi a tanta gente emocionada, con sus recuerdos y sus historias, que me di cuenta de que había sido parte de algo enorme”.

Alyson Kiperman hizo de la Yellow Ranger en "Power Rangers: Fuerza Salvaje".

Kiperman se emocionó al recordar ese momento: “Fue en una convención donde entendí que ”Power Rangers" había marcado a miles de niños en el mundo. Es un legado que sigue vivo y es un honor haber sido parte de él”.

“Power Rangers en el Espacio”: la temporada que salvó la franquicia

Durante el panel, tanto Nimmo como Khayman Lee remarcaron la importancia histórica de “Power Rangers” en el Espacio.

“Fue la primera temporada con un arco narrativo fuerte, casi como una serie de ciencia ficción. Eso le dio más seriedad y atrapó a los fans”, señaló Nimmo.

Khayman Lee fue aún más directo: “Sin En el Espacio, probablemente Power Rangers habría terminado. Por eso siempre digo que salvamos la franquicia, aunque me guste bromear diciendo que fue un 95% gracias a mí”.

Más allá de las bromas, ambos coincidieron en que la temporada significó un punto de inflexión y abrió el camino a lo que vino después.

El poder de los fans: lo que los Rangers nunca olvidan

Si hubo un tema en el que los cinco actores coincidieron, fue en el agradecimiento hacia los fans.

“Es increíble que después de más de 20 años sigamos hablando de esto y que la gente siga emocionándose”, dijo Guzman.

“Cuando un fan te dice que tu personaje le dio fuerza en un momento difícil de su infancia, entiendes que Power Rangers es más que un programa de televisión”, añadió Andrew.

Kiperman cerró con una reflexión emotiva: “Quizás en su momento no lo entendimos, pero hoy sabemos que Power Rangers es mucho más que un trabajo. Es un fenómeno cultural que nos conecta con millones de personas en todo el mundo”.

En conclusión: el verdadero poder nunca desaparece

La charla con Justin Nimmo, Christopher Khayman Lee, Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman no solo reveló anécdotas divertidas, sino también momentos de vulnerabilidad, dudas y descubrimientos. Cada uno, a su manera, recordó cómo aceptó que ya no era un actor más, sino un Power Ranger.

Ese sentimiento, reforzado por el cariño de los fans y por el legado de la franquicia, es lo que mantiene viva la saga. Como resumió Kiperman: “‘Power Rangers’ es más que una serie. Es un fenómeno que nos recuerda que siempre podemos ser héroes, con o sin casco”.