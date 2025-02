La madrugada del 5 de septiembre de 1972, la Villa Olímpica de Múnich aún dormía. En el pabellón israelí, los atletas descansaban tras una jornada de competencia. Afuera, ocho hombres con mochilas repletas de armas treparon la reja del complejo y se deslizaron entre los edificios. Minutos después, los pasillos se llenaron de gritos, golpes y disparos. El entrenador Moshe Weinberg intentó resistirse y recibió un disparo en el rostro. El levantador de pesas Yossef Romano luchó hasta el final, pero también cayó. Nueve atletas fueron tomados como rehenes.

Poco después, la organización terrorista Septiembre Negro exigió la liberación de más de 200 presos palestinos. Las negociaciones se prolongaron durante horas, hasta que los secuestradores pidieron un avión para escapar. En la pista de aterrizaje de Fürstenfeldbruck, un fallido intento de rescate derivó en un tiroteo caótico. Al final, los nueve rehenes fueron asesinados, junto a cinco terroristas y un policía. La jornada quedó grabada en la historia como la masacre de Múnich.

Como recordatorio de aquel día, la nueva cinta “September 5″ revive la tragedia desde la perspectiva del equipo de la ABC que cubría los Juegos de Múnich 1972 y terminó informando sobre la crisis de los rehenes. Dirigida por Daniel Espinosa, sigue a Roone Arledge (Peter Sarsgaard) y su equipo mientras transmiten el caos en tiempo real. Completan el elenco John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch y Benjamin Walker.

"September 5" es un thriller que se centra en la cobertura en vivo sin precedentes de ABC de la crisis de los rehenes de los Juegos Olímpicos de verano de 1972.

Aprender del pasado

Lo que debía ser una celebración de la paz y la reconciliación terminó en un hecho sangriento que no se detuvo con el atentado. En respuesta, Israel lanzó la Operación Cólera de Dios, una cacería global de los responsables, mientras Alemania reformuló sus fuerzas antiterroristas. La tragedia dejó una huella indeleble en la memoria colectiva y en el cine, donde ha sido reinterpretada desde distintos ángulos.

Las primeras producciones que retrataron el ataque surgieron poco después de los hechos. “21 Hours at Munich” (1976), con William Holden, ofreció un retrato cercano a los acontecimientos, recreando las negociaciones con un tono casi documental. Años después, “The Sword of Gideon” (1986) presentó la respuesta del Mossad a la masacre, inspirando en gran medida la posterior película de Spielberg. Ya en 1999, el documental “One Day in September” ganó el Oscar con su impactante análisis del secuestro, basado en imágenes de archivo y entrevistas clave.

La película tuvo su estreno mundial en el 81.º Festival Internacional de Cine de Venecia el 29 de agosto de 2024.

En 2005, “Munich”, de Steven Spielberg, exploró los dilemas éticos de la venganza a través de la historia de los agentes israelíes encargados de eliminar a los perpetradores. Más recientemente, “Munich ‘72 and Beyond” (2016) examinó el impacto del atentado en las familias de las víctimas y en la seguridad olímpica.

Ahora, con “September 5″, el cine vuelve a examinar esa jornada sangrienta. Con un elenco de primer nivel y una mirada renovada, la película mantiene viva la memoria de un evento que sacudió al mundo. Porque, más allá de las interpretaciones y los debates, hay algo que sigue siendo innegable: fue un suceso que no se debe olvidar.