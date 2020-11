Conforme a los criterios de Saber más

Globalización y revolución digital son dos palabras que hemos escuchado con frecuencia e intensidad en este siglo XXI, y son las columnas vertebrales que sirven de base al escritor, filósofo y ensayista italiano Alessandro Baricco (Turín, 1958) para afirmar que hoy vivimos un nuevo paradigma distinto a cualquier otro anterior. En su opinión, hoy no solo experimentamos los efectos de una transformación tecnológica, sino de una irrupción que ha “cambiado la sustancia misma de nuestra concepción de la realidad y de nuestra relación con ella”.

Así lo señala en “The Game”, un ensayo publicado en español en 2019, y en el que hace una especie de arqueología del presente. De este mundo actual que él entiende se mueve con la lógica de un videojuego, una civilización nueva en la que prevalecen las apps, en la que se fusiona virtualidad con realidad, y se apuesta por lo entretenido, lo disperso y la búsqueda de conocimiento e información en Google.

El coronavirus como simulacro

En una conversación con el escritor español Jorge Carrión, en la web del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, difundida en YouTube, Baricco comenta que, justamente, el coronavirus es la primera pandemia de lo que él llama “el game”, una pandemia que está acentuando nuestra relación con la tecnología, con lo virtual y con el uso de plataformas de internet.

“Estamos viviendo una situación extrañísima —reflexiona—, como cuando un auto que se ha estrellado contra un muro y la primera cosa que hay que hacer es llamar a los médicos y salvar vidas humanas, y la segunda, y esto nos toca a nosotros, es ver qué ha pasado, estudiar el vehículo, el amasijo de fierros para entender qué está pasando, no a nivel médico, no es nuestro trabajo, sino a nivel mental. Hay muchas cosas que aprender, que son de enorme importancia, si mantenemos la lucidez, no nos dejamos enredar por el miedo, y no perdemos de vista cosas evidentes. (…) El coronavirus es el ensayo general de la auténtica emergencia crónica que vendrá después cuando aceptemos que el planeta se está muriendo. Probablemente, pasaremos los próximos cincuenta años en esta otra única y gran emergencia que eclipsará a las otras”.

Baricco se refiere en tono preocupante a los efectos de la crisis climática. “(La pandemia) nos lanzará al futuro, definitivamente —agrega— y hará realidad una cosa que estaba en los planes de la revolución digital, que es llevar a los hombres a interpretar la tecnología como una prolongación del cuerpo. No como una cosa extraña, como por ejemplo un coche. Es la humanidad aumentada, de tal forma que la computadora pasa a ser una mano más larga (…) y esto es algo que para los jóvenes es muy normal”.

En "The Game", Baricco analiza los cambios de la revolución digital en nuestras vidas, lo que ha creado un nuevo paradigma distinto a cualquier otro registrado en la historia de la humanidad. (Foto: iStock)

Modo play

La parte central del ensayo “The Game”, se titula “Play”, y ahí Baricco empieza a desarrollar su idea del videojuego como metáfora de la realidad contemporánea y de la mentalidad que produjo esta revolución, la de esos jóvenes surgidos en la contracultura de los años 70. Parte del año 1978 cuando Toshihiro Nishikado creó “Space Invaders”, un juego que inauguró un trinomio que marcaría nuestra época: la relación hombre, teclado y pantalla. Los hitos de esta nueva realidad fueron la aparición de Google, en 1998; la llegada del iPhone en 2007 y, finalmente, la irrupción de las redes sociales, desde MySpace hasta Facebook, pasando por YouTube y Twitter, pero también por plataformas como Airbnb y Uber.

Es decir, aplicaciones que cambiaron no solo nuestra relación con la realidad sino nuestra forma de procesarla y entenderla. Algo inimaginable, como resalta Baricco, solo dos décadas atrás. Todo esto ha desarrollado un fenómeno que él llama la postexperiencia, vinculada a la multiplicidad de tareas que permiten los dispositivos digitales y la realidad aumentada.

Todas estas ideas, Alessandro Baricco las desarrollará el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre en dos lecciones magistrales que se transmitirán online a través de la plataforma Cultura Conecta, de la productora chilena Romero & Campbell en alianza con la peruana Diva Producciones. Estas lecciones serán las primeras que ofrecerá la Escuela Holden en América Latina, la escuela de escritura creativa que Baricco formó en Turín hace 25 años, con la idea de promover la narrativa desde una óptica innovadora que funciona, en palabras del escritor italiano, “como un videojuego. No quiero decir que sea divertida, porque es una escuela, pero sí es emocionante. Mentalmente tiene un funcionamiento que proviene de un tipo de inteligencia que tiene su origen en la inteligencia del game, no del siglo XX”, le comentó a Carrión. Y ahí están para probarlo su literatura que, como él dice, se parece más a la estructura de un videojuego que a las novelas de Ítalo Calvino.

