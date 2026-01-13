Como si su apellido no remitiera a respetados barones del Reino Unido, el actor británico Kit Harington vuelve a situarse en territorios donde el linaje pesa tanto como el talento. Dejó atrás la épica medieval “Juego de tronos” (o “Game of Thrones”), cuya encarnación del héroe bastardo Jon Snow le dio dos nominaciones al Emmy. Su nuevo reto está en el universo financiero de “Industry”, serie de estreno en su cuarta temporada por HBO Max el 11 de enero.

Agradecido por no ser más un héroe, Harington se convierte en Sir Henry Muck, hijo de un heredero legendario y figura clave dentro del ecosistema corporativo que domina a muchos en esta historia. El actor británico aparece transformado en una suerte de Mark Zuckerberg falso. Henry, fundador y director ejecutivo de Lumi, una empresa tecnológica que busca cotizar en la bolsa, surge de una familia aristocrática a la intenta probar su valía.

Kit Harington interpreta a un inversionista de la nobleza británica en "Industry", serie de HBO Max. (Foto: Warner Bros.)

“Llegué como un fan de la serie. Recuerdo que, en ‘Game of Thrones’, nuevos actores se incluían, pero también eran fans. Al entrar al set, se siente diferente, queriendo pedirle selfies a todo el reparto”, comentó Harrington a CBS durante el estreno de la temporada anterior.

“Industry” sitúa este retrato en un entorno de decisiones financieras de alto riesgo, excesos y el foco en los nepotismos del banco de inversión Pierpoint & Co., que tiene especial protagonismo en la serie. Los personajes cuestionan cómo los privilegios de algunas personas se reproducen en los espacios de inversión. Harington disfrutó de las primeras temporadas durante su estreno en la pandemia, mientras otros británicos se volvían seguidores de la serie.

Trailer de “Industry”, temporada 4

La cuarta temporada

“Cada temporada trata sobre aquello que nos interesa en ese momento”, explicó Mickey Down, cocreador de la serie junto a Konrad Kay, en una conferencia de prensa extranjera donde estuvo presente El Comercio. “La primera temporada hablaba de nuestras preocupaciones a los 28 años, de cosas pequeñas. Luego crecimos y empezamos a interesarnos por otras, y la serie también lo hizo. No tiene que ser geopolítica, ni algo específico sobre finanzas; puede ser sobre una relación o un intelectual público”.

Myha'la Herrold es una salvaje vendedora de acciones en la bolsa de valores de Londres en la serie "Industry". (Foto: Warner Bros.)

Dentro del elenco destaca Ken Leung, recordado por “Lost” y “X-Men: The Last Stand”, quien interpreta a Eric Tao, un migrante leal a Pierpoint, que lo formó como vendedor de acciones y luego lo consumió. Una cita resume el espíritu de la etapa de su personaje en nuevas inversiones: “Quien se hace una bestia, lo hace por el dolor de ser un hombre”.

En su arco narrativo, Eric se cruza con Harper Stern, interpretada por Myha’la Herrold, una genio del juego financiero de Londres que falsificó el diploma universitario para ingresar al ruedo de capitales. “Veía a mi compañero leyendo ‘Finanzas para tontos’ para prepararse para el papel, y yo no tengo idea de cómo hacer mis propias finanzas”, bromeó. Para ella, lo esencial no es dominar la jerga económica, que es mucha a lo largo de los ocho episodios, sino entender la fuerza de un personaje humilde, que busca reinventarse en el mundo de los reyes de las inversiones.