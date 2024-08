El actor Kit Harington ofreció una entrevista a la revista British GQ, donde admitió que el final de la octava temporada de “Game of Thrones” si tuvo algunos errores, pero estos responden al cansancio que sentía el elenco por el ritmo apresurado de la ficción. Como se sabe, la exitosa serie de HBO terminó con una temporada inusual de solo seis episodios, en comparación con los habituales diez que presentaba siempre.

Kt Harington, quien dio vida a Jon Snow, no rechaza las críticas contra el final de la octava temporada de “GoT”, aunque admite que no había forma de poder reunir las fuerzas para hacer más temporadas.

“Creo que si hubo algún fallo en el final de ‘Juego de tronos’ es que estábamos todos tan cansados que no podíamos haber seguido más tiempo. Y entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y quizás estoy de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro fotos mías en esa temporada final y parezco exhausto. Me veo agotado. No tenía otra temporada por delante”, dijo al citado medio.

“Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo”, añadió el actor Kit Harington.

Cabe señalar que la franquicia sigue viva gracias a “House of the Dragon”, que recientemente terminó su segunda temporada. En conversación con Associated Press, Harington confesó que no es espectador de la serie.

“No puedo verlo. Creo que es que he pasado demasiado tiempo allí. Les deseo todo lo mejor. He oído que es maravilloso y que va muy bien. Pero no creo que vuelva a ver ese programa, y no creo que vuelva a ver ‘Game of Thrones’ durante unos años”, precisó.

Si bien se alejó de “Game of Thrones”, Kit Harington se mantiene vigente en la actuación como actor secundario de la tercera temporada de “Industry”, de HBO.