La crítica le había sido favorable al escritor André Aciman cuando en 2007 publicó la primera edición de “Llámame por tu nombre”. La sensualidad, inocencia, picardía y los conmovedores diálogos de su segunda novela llamaron la atención de muchos lectores. Incluso llegó a ser merecedor de un Lambda, premio estadounidense que destaca las mejores publicaciones en torno a la temática LGBT. Pero la fama abrumadora llegaría diez años más tarde tras el exitoso estreno de la adaptación a la pantalla grande de este peculiar título. Consigo aparecerían un Óscar a mejor guion adaptado y el interés de una comunidad deseosa por saber si la historia de Elio y Oliver tendría una continuación. A finales de 2018, el escritor anunció que se encontraba trabajando en una secuela para la película.

Y aunque la cinta de Luca Guadagnino respetó la esencia del libro de Aciman, no tuvo en cuenta sus últimas 37 páginas, en las que se logra dar un cierre definitivo a la relación de los personajes principales luego de varios años de distanciamiento entre ambos. En ese lapso no narrado durante la primera entrega es que el escritor estadounidense sitúa “Encuéntrame” y nos muestra que Elio dejó de ser un muchacho que disfruta de sus vacaciones de verano para convertirse en un pianista en auge, mientras Oliver ya no es un estudiante de posgrado sino un profesor universitario y padre de familia. Los personajes están ahí, pero definitivamente esta nueva entrega ya no es “Llámame por tu nombre”.

Nuevos caminos

Aciman parece haberse dado cuenta que el éxito de su obra recae en la audacia de sus diálogos, las descripciones detalladas de los pensamientos de sus personajes, en el erotismo con el que los dota y la constante sensación de estar andando en terreno prohibido. Ya había vuelto a emplear estas armas en “Variaciones enigma” (2017) y no había motivo para no hacerlo en “Encuéntrame”. El autor sabe que sus seguidores han adquirido su nuevo libro para saber qué sucedió con una de las parejas gay más comentadas de los últimos años, así que decide jugar un poco con ellos. Le otorga protagonismo a Samuel, el padre de Elio, y durante varias páginas va describiendo los diversos escenarios por los que debe atravesar luego de que su hijo cancelara un encuentro que tenían planeado.

“Encuéntrame” es un libro muy distinto a su predecesor. En él están muy presentes los recuerdos, en vez de las nuevas experiencias. No se siente como una continuación de “Llámame por tu nombre”, sino como un acercamiento a la vida de aquellos personajes que ahora ven marcada su adultez por los sueños no concretados de su juventud. Mantiene el espíritu, ritmo y astucia propios de Aciman, pero no necesariamente de Elio y Oliver. La presencia de Samuel lleva la historia por un camino que quizás los seguidores más leales de esta historia no esperaban encontrar. Guadagnino reveló a inicios de este año al diario italiano “La Reppublica” que este título también contaría con una adaptación cinematográfica en el que participarían Timothée Chalamet y Armie Hamer. Sin embargo, dado el camino que ha tomado la historia, cabe preguntarse si este nuevo salto a la gran pantalla será tan bien recibido y exitoso como el anterior.





Historias que emocionan

Mientras el mundo se sorprendía por la nueva entrega de Aciman, en el Perú aparecían agradables sorpresas desde el plano literario ligado a la temática LGBTQ+. La más llamativa, “Lxs niñxs de oro de la alquimia sexual” de la escritora Tilsa Otta. Una historia de narrativa sin tapujos que tiene como personaje principal a Cristy, una chica capaz de ver el futuro cada vez que tiene un orgasmo. Su vida está marcada por el deseo de romper con lo convencional y darse una oportunidad para explorar todas las posibilidades que le ofrece el mundo de la sexualidad. Otta, quien ya había sorprendido con poemarios como “Antimateria”, “Indivisible” y “Mi niña veneno en el jardín de las baladas del recuerdo”, ingresa a la novela y lo hace con éxito.

Tilsa Otta presentó este año “Lxs niñxs de oro de la alquimia sexual” (Foto: Richard Hirano)

El sociólogo Juan Carlos Cortázar, quien ya había sorprendido con títulos como “El inmenso desvío” (2018) y “Cuando los hijos duermen” (2016), enfoca los reflectores sobre Angie y Miluska, dos personajes trans que no solo deben lidiar con el terror que asfixiaba al Perú de los 80 y 90, sino también con la homofobia y transfobia que todavía impera en varios rincones de nuestro país. “Como si nos tuvieran miedo” es una novela que explora el problemático universo que rodea a esta rama de la comunidad y lo hace sin maquillar ninguna herida. Aunque el autor describe a un país de hace décadas, en varios momentos el lector será consciente de que lo que ahí se narra es una realidad que todavía nos persigue.

El escritor Juan Carlos Cortázar presentó "Como si nos tuvieran miedo" (Animal de invierno). (Foto: Lee por gusto)

Aunque ya han pasado cuatro años de su partida, Oswaldo Reynoso se mantiene como una de las figuras más solidas de la literatura LGBTQ+ en nuestro país. Su obra sirve de reflejo de aquel personaje que todavía muchos recuerdan y leen con cariño y que ahora conocemos un poco más gracias a la publicación de “Capricho en azul”. Las reflexiones, cartas, relatos y poemas aquí reunidos son el último suspiro literario del autor de recordados libros como “En octubre no hay milagros” y “Los inocentes”. No existe término que pueda clasificar con precisión este libro. En todo caso, queda como una poderosa muestra de la falta que nos hace.

En el Perú las publicaciones LGBTQ+ constantemente están experimentando con la libertad narrativa, algunos la alcanzan y otros se intimidan. Pero felizmente existe y su tan solo presencia nos recuerda que el mundo cada vez es más consiente de su diversidad. Solo hace falta visibilizarla.