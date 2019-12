“CAMBIEMOS EL MUNDO”

Autora: Greta Thunberg

Discursos

Páginas: 80

Editorial: Lumen

Ha sido voceada para ganar el Premio Nobel de la Paz y la revista “Time” la acaba de nombrar Persona del Año 2019. Todo antes de cumplir siquiera 17 años. Es la sueca Greta Thunberg, la adolescente que se ha convertido en abanderada de la lucha contra el cambio climático desde que decidiera faltar a su colegio para comenzar una huelga en solitario frente al Parlamento de su país. Hoy, miles han seguido su ejemplo y su voz, incómoda por ser cierta. Ella pone en jaque a gobiernos y corporaciones de todo el mundo.

Este libro, tan breve como contundente, reúne los principales discursos de su joven voz. Que no por prematura carece de fuerza y claridad, que nos sacude por la simplicidad de sus argumentos, tan alejada de las acostumbradas peroratas de la adultez encerrada en sus propios complejos. “Este no es un texto político –dice Thunberg–. Esta huelga estudiantil no tiene nada que ver con las políticas de partido. Porque al clima y a la biósfera no les importan nuestras políticas ni nuestra palabrería hueca”.

Sorprende, además, la correspondencia entre la dimensión universal del reclamo de Thunberg y su condición personal, íntima, al haber sido diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo. Cuestiones que incrementan aún más su valor y urgencia, dentro de un contexto de personas que prefieren callar. O como ella dice: “Yo no quiero su esperanza. Quiero que entren en pánico”.

“EL IRLANDÉS”

Autor: Charles Brandt

Crónica

Páginas: 446

Editorial: Planeta

El éxito de “El Irlandés”, la más reciente película de Martin Scorsese, no solo responde a sus evidentes méritos cinematográficos, sino a la apasionante historia de su protagonista, Frank Sheeran (interpretado por Robert de Niro). Un hombre que comenzó como camionero, se convirtió en matón y sicario a sueldo de la mafia italiana, se elevó a sindicalista y terminó como mano derecha y consejero nada menos que del poderoso Jimmy Hoffa.

La muerte de Hoffa en 1975, sin embargo, fue el punto de quiebre para una biografía cargada de secretos, traiciones, culpas e imposibles redenciones. Y la historia real (en que se basa la película) fue escrita por Charles Brandt en este libro, sobre la base de los encuentros que tuvo con Sheeran y decenas de testigos y protagonistas.

De eso se nutre esta obra, cuya veracidad ha sido puesta en tela de juicio debido a algunas confesiones de Sheeran que no pueden confirmarse. Pero ello no le resta valía al ritmo trepidante de sus acciones, a la minuciosidad de su recuento histórico y, como fondo, a la ambientación del Estados Unidos de mediados del siglo XX. Una nación tan convulsa, violenta y contradictoria como el personaje que nos ocupa.

“PUENTE” N°55

Revista cultural

Páginas: 72

Editorial: Colegio de Ingenieros del Perú

Esta publicación del Colegio de Ingenieros del Perú es un ejemplo de lo que debería ser una revista institucional. Porque, lejos de encorsetarse en temas estrictamente académicos o dar un registro de eventos sociales, ostenta una apertura humanista loable al momento de elaborar un índice temático.

Esta edición, la 55 (editada por Lorenzo Osores, importante mencionarlo), abre con un artículo histórico sobre la ingeniería y el desarrollo económico en el Perú. Y en sus siguientes páginas luce una apetitosa variedad de temas: una nota sobre la llegada de la escuela Bauhaus al Perú, a cargo del arquitecto Adolfo Córdova Valdivia; una entrevista con el artista Carlos Bernasconi, que ha cumplido 95 años en plena actividad; un artículo de Guillermo Niño de Guzmán sobre la fotógrafa Alicia Benavides; y una peculiar pieza sobre tecnología de Luis Freire Sarria, con su humor característico. El contenido es mayor, por supuesto, por lo que se recomienda ir a buscarla. Vale la pena.