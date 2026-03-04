Se suele decir que vivimos distraídos, que ya no leemos como antes. Sin embargo, la publicación de un importante número de novelas este 2025 nos habla de que aún existen los escritores que apuestan por narraciones sólidas y ambiciosas, y que también hay lectores ávidos de dejarse envolver por dichos relatos y convivir imaginariamente con sus personajes.

Por eso, los Premios Luces 2026 vuelven a reconocer a las mejores novelas del año. Y tener a 10 libros nominados habla de una importante producción y diversidad. Allí están “Cantan al hablar”, de Zoila Vega Salvatierra; “Coreografía para trenzas solas”, de Teresa Ruiz Rosas; “El principio del mundo”, de Jeremías Gamboa; “Fascinación”, de Diego Molina; “Jauría”, de Patricia del Río; “La heroína silenciosa”, de Hugo Coya; “Los restos de la piel”, de Jhemy Tineo Mulatillo; “Mamita”, de Gustavo Rodríguez; “Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza”, de Stuart Flores; y “Tierra de canes”, de Carlos Enrique Freyre.

Tanto por leer

Se trata de una contienda interesantísima que combina novelas históricas, otras de tinte autobiográfico, terrenos fantásticos y más, que hablan del saludable presente de este género literario. Y lo mismo ocurre en otras subcategorías: la de Mejor Libro de Cuentos, Mejor Libro de Poesía, Mejor Libro de No Ficción, Mejor Libro Infantil o Ilustrado, y Mejor Edición Especial.

Ya conocidos los nominados de este año, la decisión para elegir a la novela ganadora está en sus manos. Solo hay que ingresar al sitio web de El Comercio y registrarse (el proceso es gratuito), hacer clic en la sección Premios Luces, votar por sus candidatos favoritos (no es necesario hacerlo en todas las categorías) y enviar la selección.