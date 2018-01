Los Globos de Oro abrieron este domingo la temporada de premios de Hollywood y además de celebrar lo mejor del cine y la televisión, el evento se convirtió en la primera vitrina para condenar el escándalo sexual que sacudió a la industria.

La alfombra roja de los Globos de Oro 2018 fue el primer vistazo que tuvimos de las manifestaciones de las estrellas invitadas: varias de ellas anunciaron que irían vestidas de negro a manera de protesta.

La ceremonia es tradicionalmente la más animada y divertida de la temporada, probablemente porque el champán -que no deja de pasar durante toda la noche- desinhibe a más de uno, aunque este año muchos cuidarán cada palabra.

En los Globos de Oro 2018 se entregan 25 premios: 14 para cine y 11 para televisión.

El mexicano Guillermo del Toro recibió el mayor número de nominaciones, siete, con "The Shape of Water". "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" le siguen con seis.

En la galería que acompaña esta nota hacemos un repaso de los aciertos y desaciertos de las estrellas en la alfombra roja de los Globos de Oro.

SOBRE LA CEREMONIA

La película "The Shape of Water", del director mexicano Guillermo del Toro, partió como favorita de los premios con siete nominaciones, mientras que "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" contaron con grandes opciones también, con seis candidaturas, respectivamente.

En los apartados televisivos destacaron "Big Little Lies", protagonizada por las nominadas Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Laura Dern, con seis candidaturas.