Tras lanzar “Temporary” y “Escondidos” este año, el cantante peruano Adrián Bello estrena su tercer sencillo “Explosion”. Se trata de una propuesta en español e inglés que combina el pop, el funk y el Rhythm and blues (R&B) y que cuenta con la colaboración de la artista mexicana Ximena Sariñana. “La participación de Ximena elevó la canción a otro lugar. Su voz tiene una personalidad y una inocencia natural que siempre he admirado. Contar con ella ha sido un sueño”, afirma Bello.

La producción estuvo a cargo del experimentado David Chang, quien ha trabajado anteriormente con Cristina Valentina y la banda We The Lion. Aunque grabar en medio de una pandemia ha sido una experiencia inusual, ya que el contacto con su colega ha sido a distancia, Bello afirma que ha logrado adaptarse rápidamente. “Ha sido una situación compleja. No sé si colaborar con gente de otros países hubieses sido tan fácil antes de la crisis debido a que el mundo andaba a mil revoluciones a diario. Por otro lado, creo que nos estamos acostumbrando a hacer todo de manera remota”, cuenta.

A raíz de la crisis provocada por el coronavirus, Bello también vio afectado drásticamente su cronograma de actividades para la temporada. “Tenía viajes y conciertos planeados. Iba a tener mucha interacción en vivo y yo esperaba ofrecer cada vez mejores presentaciones. Por lo pronto solo queda reprogramarlos para el 2021 y centrar en lanzar temas de manera más consistente”, detalla.

Sin embargo, deja el pesimismo de lado y confía en expandir el alcance de su música. “Mi plan es estrenar más este año. Quiero que quienes me siguen se mantengan pendientes por lo que voy a compartir. Quiero conectar con ellos digitalmente, ya que viene siendo la única posibilidad hasta ahora. Felizmente, la música se aprecia, más aún en momentos como este. Solo queda esperar y ser positivos”, dice.

VOCACIÓN CLARA

Su apuesta por componer en dos idiomas nace a partir de los referentes musicales que oyó desde temprana edad. “Crecí escuchando mucho soul, jazz y R&B. Cuando empecé a crear fue muy natural seguir ese camino. Antes hubiera definido mi proyecto como uno soul, pero ahora trato de no etiquetarlo. Simplemente busco hacer música honesta y con la que conecto”, asegura.

Pese a que se podría pensar que siempre tuvo fijos sus objetivos como músico, lo cierto es que primero se formó en comunicaciones y fotografía. Su pasión por la música hizo que finalmente se aboque por completo a su carrera como artista. “Lograr que todos tus ingresos provengan de tu proyecto musical es una gran meta. Mientras tanto sigo haciendo consultorías en mi profesión. Por eso pienso que no se trata de cambiar de rumbo por completo. Si uno quiere hacer música, lo hará. No hay escapatoria”, sostiene.

Para el intérprete, los resultados inmediatos no son una preocupación, al igual que las modas. Por ahora, solo se enfoca en seguir creciendo como músico. “Las tendencias son pasajeras. Hay mucha gente que sabe aprovecharlas y eso está bien. De por sí eso es un talento. Pero lo mío no va por ese lado. La fama nunca ha sido una meta en sí, lo cual me permite concentrarme en lo que me gusta: hacer música y cada día ser mejor compositor y cantante. El arte es lo que me importa y me hace feliz”, concluye.

