El año pasado debió debutar en La Scala de Milán con Lucia de Lammermoor, un drama trágico en tres actos con música de Gaetano Donizetti. La pandemia, sin embargo, obligó a suspender todas as presentaciones. Fue la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el teatro cerró sus puertas. Pero desde hoy, el joven tenor peruano Iván Ayón Rivas tendrá su revancha, esta vez pisará el más importante escenario de Italia interpretando a Malcolm, el hijo del destronado rey Duncan en “Macbeth”, de Giuseppe Verdi. Dejando de lado los ensayos, que iniciaron el 25 de octubre pasado, el tenor nos concede unos minutos para comentar sus impresiones como protagonista de la cuarta representación de esta ópera verdiana.

—Se ha comentado que “Macbeth” tiene una atmósfera diferente a la ópera verdiana que estamos acostumbrados a ver.

Es cierto. No es una realidad tradicional, es más moderna donde el director Riccardo Chailly ha querido mostrar lo ingrato que puede ser el gobierno o la realeza, con el pueblo. Esto se refleja muy bien en la realidad que el director ha creado y en el carácter de cada personaje.

—¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

La genialidad del director para poder plasmar su idea más que todo en la cuestión escenográfica, a cargo de Davide Livermore. Esta sería la tercera vez que trabajo con una pantalla led atrás, donde la escenografía es imponente, pero las imágenes que se podrán ver están muy bien trabajadas. Como Malcom, el hijo del rey Duncan que regresa a luchar por la corona y se convierte en rey, mi personaje no cambia absolutamente nada, lo que sí cambia es el entorno que lo rodea y el carácter con el cual se tiene que interpretar.

—Antes de Macbeth, ¿tuviste oportunidad de compartir roles con los demás protagonistas de la ópera?

Ya he compartido escenarios Luca Salsi. He trabajado con él en tres o cuatro ocasiones antes. Con Francesco Melli tuve la oportunidad de hacer un concierto hace un tiempo. Con Anna Netrebko es la primera vez. Ahora, salimos a comer y a conversar, pero no hablamos de trabajo porque nos parece que hablar de la producción o el canto es algo redundante.

El elenco de Macbeth en pleno: Luca Salsi, Anna Netrebko, Ildar Abdrazakov, Iván Ayón y Francesco Meli. Con ellos la dueña del restaurante (penúltima) donde suelen reunirse en Milán.

—Después de haber ganado el Concurso Internacional de Operalia, ha habido muchos comentarios, Hasta incluso comparaciones. ¿Qué piensas de todo esto?

Muchísimas veces me han comparado con otros tenores, pero jamás me ha gustado. Recuerdo que una vez por ganar el concurso impulsado por Pavarotti empezaron a decir que era su sucesor. A parte de que no me gusta, esto trae mala suerte, según pensamos los cantantes (ríe). También han dicho que soy el sucesor de Juan Diego Flórez, pero él sigue cantando y está claro que no necesita sucesor. Me gusta más pensar que soy el primer Iván Ayón Rivas en la historia que el sucesor de alguien.

—¿Hay algún rol especial que desearías interpretar?

Yo no he nacido como apasionado de la ópera y creo que esto me ayuda muchísimo a no querer aspirar ciertos roles. Estoy contento con lo que puedo hacer en este momento, según la edad me permita. El duque de Mantua en Rigoletto o Alfredo en La Traviata, estos personajes son típicos para un tenor como yo que está entre los 25 y 35 años.

—Llevas seis años en Italia, ¿Cuál dirías que ha sido la mayor lección aprendida en este tiempo?

La lección más grande que he podido tener es la importancia que uno le tiene que dar a la palabra, a la decisión que uno puede tomar. La lealtad a las personas con las que uno ha estado y nos han acompañado desde el principio. Esto es muy importante para no olvidar de donde salimos, para no perder la humildad. Te ayuda muchísimo más a abrir la mente y el corazón y aprender nuevas cosas de la cultura extranjera y de la carrera. Hay que saber también aceptar críticas y consejos.

—¿Recuerdas alguna crítica en especial?

Siempre he tenido más consideración con las críticas constructivas, que las de adulación. Recuerdo una de la revista Ópera, sobre mi participación en “La Boheme”. Decía que tenía mucho potencial, pero que debía resolver varias cosas. Esto a mí me da muchas ganas de estudiar y de perfeccionarme. Otra, en la misma revista sobre el “Rigoletto” que hicimos en Palermo, donde se decía que tenía buena capacidad, buenos agudos, pero todavía había cierta desigualdad en ciertos rangos de la voz. Esto a mí me da muchas ganas de mejorar mi técnica.

—¿Cómo va tu agenda en los próximos meses?

Tengo que regresar a Moscú, al teatro Bolshoi, para hacer “La Boheme”. Luego debo ir a Bélgica, a Lier, para hacer “Rigoletto”, después me toca regresar a Venecia para hacer el “Fausto”, de Gounod. También iré a Londres para hacer una ópera de Saverio Mercadante que jamás ha sido realizada y por eso también vamos a grabar un disco.

Ganador de numerosos premios internacionales, hace un mes su voz fue reconocida en Operalia 2021. En Marzo visitará Perú para recibir más galardones.

—¿Cuándo visitas el Perú?

Estoy yendo a Lima entre el 19 y el 20 de marzo. El 21 tengo un evento importante en la Universidad Ricardo Palma porque me quieren dar el título de doctor honoris causa, que para mí sería un gran honor. El 22 el Congreso de la República me dará un reconocimiento. Y estoy viajando a Piura el 23 porque la región también me quiere hacer llegar su público agradecimiento.

Ficha personal:

Iván Ayón Rivas nació hace 28 años en Piura.

Su primera incursión musical fue a los cuatro años, al lado de su padre, quien tenía un grupo de mariachis.

Estudió en Lima la carrera de administración de Empresas por algunos años, pero luego decidió dedicarse por entero a la música y en 2015 partió a Italia a estudiar.

Desde entonces ha cosechado muchos premios, el último de ellos fue el Concurso Internacional Operalia 2021, en octubre pasado.

