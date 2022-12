Luego de lanzar tres álbumes de estudio, el cantante de reguetón Jay Wheeler, finalmente anunció su primera gira mundial llamada “Emociones World Tour”, con la cual llevará su espectáculo a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, comenzando el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, en el Amway Center en Orlando, Florida.

“Todavía no me lo creo, esto para mí es un sueño, yo siempre he querido llevar mi música a todas partes del mundo y cantarle a mi gente en diferentes lugares. Sabía que con trabajo y consistencia lo podía lograr, pero lo veía más lejos”, afirmó el cantante en un comunicado de prensa.

El cantante, que se viralizó en redes sociales gracias a canciones como “La Curiosidad”, “Desnudarte”, o “Me Enamoré”, vio crecer su fama durante el periodo pandémico, por lo que esperaba una oportunidad para salir al mundo y encontrarse con sus fanaticada internacional.

Por el momento, el artista ha anunciado la cronología de fechas y lugares de sus presentaciones en Norteamérica, por lo que aún la fecha del concierto en Perú está por confirmar.

“Continuaremos anunciando nuevas fechas y lugares para que ustedes puedan ser parte de esta gira que será histórica para todos nosotros en Dymamic Records y Flow Music. Estamos muy entusiasmados y listos para arrancar Emociones World Tour 2023″, expresó Dímelo Siru productor y manejador de Wheeler.