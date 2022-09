Jay Wheeler es uno de los artistas urbanos más emocionales que hemos visto fuera del escenario y sobre este. En 2021, no dudó en grabarse mientras soltaba lágrimas de felicidad al enterarse que fue nominado a un Latin Grammy. Tan solo dos años antes, un video de él llorando de emoción en una presentación en vivo se volvió viral en redes sociales. El cantante puertorriqueño no le teme a sus emociones, y eso lo deja en claro en cada entrevista donde se le cuestiona por mantenerse escribiendo canciones románticas en un género caracterizado por las letras banales.

Con su último álbum precisamente titulado “Emociones” (ya disponible en plataformas digitales), Wheeler reafirma su posición en la industria, el de “el ruiseñor del reggaetón”. Y mientras espera lograr realizar una gira con el disco por Latinoamérica, ya se encuentra listo para presentar una serie de cuatro espectáculos en el afamado Coliseo de Puerto Rico, los cuales agotaron las entras rápidamente. Previo a su show, El Comercio conversó con el artista sobre la inspiración de su música, su pasión por los videojuegos, la fórmula de su éxito y más.

— Tienes la particularidad de cantarle al amor desde el género urbano. ¿Cómo te decidiste a combinar ambos mundos?

Yo siempre he sido fanático de la música romántica. Desde muy niño la música romántica era la que más me inspiraba. Además, el amor era muy importante en la vida de mi familia, yo vi que mi mamá sufrió mucho cuando hubo problemas con mi papá, y me di cuenta lo impactante e importante era el amor para cada uno de nosotros. En ese tiempo me dije que si algún día yo haría cualquier cosa con la música (en ese entonces quería ser DJ), debía ser sentimental, para que llegue al corazón de las personas y se identifiquen. Gracias a Dios me he mantenido con esa idea porque siempre ha sido mi norte, además, es una esquina en el género que no todo el mundo está haciendo ahora mismo. Por eso me quedo y me mantengo aquí.

— ¿Podrías decirse que se convirtió en tu fórmula del éxito?

Sí. Creo que soy ese escape, ese ladito de música romántica que le hace falta al género. No soy el único que lo hace, lo hacen muchos, pero yo me destaco por hacerlo más seguido, más constante.

— Regresando a tus inicios, ¿qué tuviste que cambiar en ti para lograr ser el Jay Wheeler de hoy?

Antes no tenía tanta malicia, ahora estoy más al pendiente de lo que sucede a mi al rededor porque sé que no todo el mundo tiene buenas intenciones dentro de este género. Tengo un corazón un poquito más duro, me atrevo a decir que no y a ignorar a las personas tóxicas. También He aprendido a no preocuparme por el orgullo o el machismo; gracias a mi pareja ya dejé todo eso atrás. Ahora voy bien enfocado y puedo decir que soy quien soy gracias a ese pasado.

— ¿Qué experiencia te marcó para tener que iniciar ese cambio?

En cuanto al amor, tuve varias experiencias donde me fueron infiel. Me dolió muchísimo y me hizo tener un corazón duro, aunque después lo superé. Cambié como hombre y dejé de pensar que todo el mundo me va a fallar, ahora soy un tipo seguro y la mujer que está conmigo lo sabe. Me preocupo más por mi paz y felicidad para sentirme bien. Hay que pasar muchas cosas para tener éxito y ser un líder.

— Si tuvieras que definir el amor, ¿cómo lo harías?

Como lo más real que puede tener un ser humano en la vida, lo más necesario. Yo creo que es una de las razones por la cual uno está en este mundo. El amor no tiene la culpa, son las personas quienes no saben amar.

— En una conversación que tuve con Prince Royce, a propósito de tu reciente colaboración con él, me dijo que sus canciones hablaban de amor pero desde la fantasía. ¿Tú qué opinas?

Fantasías no tanto. Todo lo que yo escribo son cosas que he pasado o que amistades mías han pasado, no es fantasía, pero entiendo lo que quiere decir. Por ejemplo, yo hice la canción “Me enamoré” y no estaba enamorado, pero la hice recordando la primera vez lo estuve. En parte es fantasía porque en ese momento no estuve enamorado pero en parte no lo es porque lo hice recordando el sentimiento.

— ¿Hay artistas dentro del género latino que sientas que siguen esos mismos pasos, que te han servido como modelo para seguir?

Soy fiel admirador de todos. Mi ídolo es Arcángel, su canción “Amor a ciegas” fue lo que me llevó a hacer música romántica. También escuchaba mucho a Sin Bandera o Reik. Tengo muchas inspiraciones.

— Puerto Rico es una industria consolidada en el género urbano urbano teniendo artistas como Ozuna, Anuel, Bad Bunny, ¿crees que ser puertorriqueño te ha abierto las puertas al éxito?

Yo creo que sí porque los puertorriqueños tenemos algo en la sangre. Creo que es el hecho de que Puerto Rico es tan pequeño que nos metemos en la cabeza que tenemos que demostrarle al mundo que somos grandes, por eso tenemos esa hambre de crecer. Ser puertorriqueño me ayudó y me llevó a donde estoy musicalmente, pero ahora la industria, sobre todo del reggaetón, se está abriendo en todas partes: Argentina, España, Colombia. Eso me fascina.

— Como dices, hay una ola de artistas jóvenes provenientes del trap y el rap que están incursionando en el género urbano. ¿Qué opinas de este fenómeno?

Me encanta todo lo que está pasando en la música, y en redes sociales. También me emociona que TikTok está haciendo ganar fama a personas talentosas que se lo merecen. Ahora todo el mundo tiene la oportunidad de ser alguien, aunque lo que me entristece es que no muchos jóvenes saben que tienen esa oportunidad. No se dan cuenta y por no lograr impresionar en redes o alcanzar el éxito, caen en depresión u optan por decisiones más drásticas como quitarse la vida*. Deberían aprovecharlo mejor, por ejemplo, Noreh es un chamaquito que está en mi disco. Justamente hicimos una colaboración llamada “Lugar Seguro” porque descubrí su talento por TikTok. Si él pudo, cualquiera puede hacerlo.

[*Nota del editor: una investigación del Wall Street Journal vincula TikTok con cambios en la salud mental de los adolescentes]

— Hablemos de “Emociones”, tu reciente álbum. ¿Qué historia hay detrás de las carátulas con estética de GTA?

Me gustó la idea porque en GTA [en el modo roleplay] tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes ser malo y robar carros o pues ser una persona buena y trabajar. Tienes todas las emociones envueltas en ese videojuego. Este disco es igual, tiene una montaña rusa de emociones. Con cada tema puedes identificarte y escucharlo mientras estás limpiando, manejando o bailando en una discoteca.

— ¿Encuentras inspiración artística en los videojuegos? También haces un cosplay de Destiny en “Canción Para Mi Ex”

Sí, esas son ideas que vienen porque yo juego muchos videojuegos y hago streaming, justo ayer estuve seis horas haciéndolo. También los conceptos los hago porque sé que muchos chamaquitos me escuchan y juegan, entonces me gusta que se identifiquen conmigo.

— Es interesante también que en tus colaboraciones te atrevas a probar más géneros que como solista. Por ejemplo, hace poco lanzaste un dembow junto al Alfa y también lanzaste la bachata que mencionamos anteriormente con Prince Roy. ¿Hay más géneros que quieras experimentar?

Sí, siempre estoy experimentando y quiero hacer cosas que otros exponentes están haciendo. Yo le tengo mucho respeto a todos los géneros, por eso trato de incluirme en todo, obviamente siempre con respeto que merezca el ritmo. Por ahora solo he hecho una salsa en mi vida, así que me gustaría hacer uno yo solo a ver cómo me va. Me gustaría trabajar como compositor también, he escrito para otros artistas pero me gustaría hacerlo más a menudo.

— Para finalizar, tú que puedes verlo en números, ¿qué tan importante es el público peruano dentro de tus seguidores?

Demasiado. Me han apoyado y me quieren muchísimo. Para mí mis “fanáticos” son mi familia, y para mí todos toman un rol importante en mi vida porque gracias a ellos tengo este hogar, esta polera, mi celular para poder hablar contigo, todo es gracias a ellos. Eso sí, me llama mucho la atención ir a Perú, quiero ver todo. Me gustaría incluirlos en un posible tour con mi álbum “Emociones”. “Saludo a todos los chicos de Perú, los amo con todo mi corazón, gracias por tenerme donde estoy, por el cariño y el apoyo. También gracias por escribirme siempre, ya estoy loco por visitarlos, los amo mucho”.