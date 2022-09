Han sido cuatro largos años desde la última vez que Álex Lora y sus compañeros de El Tri visitaron el Perú para ‘rocanrolear’ y el legendario músico no podría estar más emocionado de tocar las ‘rolas’ de su gira “Que Chingón Tour 2022″ con sus fans peruanos. Luego de un falso comienzo con el postergado “Festi Rock 2022″ en agosto, la reconocida banda de rock and roll visitará nuestro país por dos semanas, tocando conciertos en ciudades como Huancayo, Lima, Arequipa, Cajamarca y Trujillo.

En anticipación a esta esperada visita, El Comercio pudo conversar con el rockero mexicano en una entrevista que a veces se convirtió en recital, con el vocalista cantando y tocando parte de las canciones que mencionaba mientras nos hablaba de los planes de El Tri en nuestro país, el secreto de la longevidad de la banda y qué ha sido lo más ‘chingón’ que le ha pasado en los últimos tiempos.

—¿Qué los llevó a realizar una gira tan extensa por el Perú?

Lo que pasa que cuando fue el Festi Rock 2022 no tuvimos la oportunidad de ir, así que esas ‘tocadas’ que iban a ser en agosto las vamos a retomar ahora en septiembre.

Álex Lora junto a Eva Ayllón durante el concierto gratuito que El Tri realizó en el Campo de Marte en 2016. / ANTHONY NIÑO DE GUZMAN

—¿Y la razón para visitar cinco ciudades?

Bueno, porque desde las primeras veces que fuimos al Perú hace mucho tiempo nos pusimos a recorrer el país como un mes y medio junto a artistas como el grupo Rio, Miki González y, de México, Kenny y los Eléctricos, visitando ciudades como Iquitos, Chiclayo, Trujillo, Ica. En fin, recorrimos todo el Perú como un mes y medio y ahora pues estaremos dos semanas visitando ciudades como Huancayo el 16 de septiembre, Lima el 17 de septiembre, Arequipa el 18 de septiembre, Cajamarca y Trujillo el 24 de septiembre.

—¿Tienen algunos planes adicionales aparte de los conciertos, como hacer turismo?

Nosotros de todas maneras, cuando vamos al Perú, pues tratamos de aprovechar al máximo el viaje para disfrutar su hermoso país, que es como nuestra segunda patria. Y ahora estamos más que motivados para regresar a rocanrolear, porque desde que fue la pandemia no hemos tenido la oportunidad de regresar.

—¿Qué nos puede decir del “Que Chingón Tour 2022″?

Empezamos a ‘rocanrolear’ en agosto del 2021, cuando se empezaron a abrir las puertas para hacer conciertos principalmente en Estados Unidos y ya después en México. Cuando comenzamos la gira se llamó “Las piedras se vuelven a encontrar” como la canción “Las que piedras rodando se encuentran/ Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar”, pero a partir de mayo del 2022, con la salida de nuestro álbum número 53 “Que Chingón”, se cambió el nombre a la gira. Desde entonces hemos estado recorriendo los Estados Unidos y México de arriba para abajo, pero ahora estamos más que puestos para regresar al Perú a rocanrolear, porque ya se nos hace tarde para que sea el día.

—”Qué Chingón” es el álbum 53 de El Tri, mostrando no solo la vigencia de la banda, sino también un ritmo de producción poco igualado por otras agrupaciones. ¿Cuál es su secreto continuar teniendo material?

Lo que pasa es que el Tri, en su música, transmite lo que la gente siente y quiere comunicar. Por eso este este nuevo álbum, “Que Chingón”, como todos los álbumes de El Tri, trae canciones que, desde antes de que las inventara, la gente ya las tenía registradas en su cerebro. Como esta de “Y seguimos viendo/ La misma serie que empezamos a ver/ Cuando empezó este infierno/ La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno”, que todos ya se la sabían desde antes de que compusiera. Y es el mismo caso con canciones como “Que Chingón”, “Los Héroes de Blanco” y “La Pandemia”, rola que compuse con mi compadre Marcelo Motta.

—Como dice, El Tri ha compuesto canciones sobre todo tipo de temática como el amor, el fútbol, la corrupción y hasta la pobreza infantil. ¿Hay algún tema sobre del que quieran tocar pero todavía no lo han hecho?

Pues realmente no, porque las mismas canciones que he inventado, la misma raza me pide que las haga. Me piden que haga las canciones de los impuestos, de los abusos del gobierno, de las mujeres asesinadas como es el caso de “Ni una más”. Son temas de una actualidad inmediata y es por eso que cuando la raza las escucha, las hace suyas, y las mantiene en su corazón durante los 53 años de nuestra historia.

—¿Qué podemos esperar de los conciertos que van a hacer aquí en el Perú?

Vamos a tratar de abarcar lo más posible de este nuevo álbum y tocaré dos o tres rolas de “Que Chingón”, pero más bien lo que haremos es tratar de abarcar lo más posible de la discografía de El Tri, que ya es de 53 discos. Entonces rolas como “Triste Canción”, “Las Piedras Rodantes”, “Todo Por El Rock And Roll”, “El Vicioso Del Rock And Roll”, “Cuando Tú No Estás Nostalgia”, “El Niño Sin Amor” no pueden faltar en este evento. En todas estas tocadas, pues más que nosotros cantar esas rolas, la raza es la que las va a cantar y nosotros los vamos a acompañar.

—¿Tiene algún mensaje para sus fans peruanos que lo están esperando?

Pues solamente quiero decirles que se olviden de todo por un momento y que viva el rock and roll. Y si quieren ser felices y olvidar sus broncas, pues ahora sí que vayan a rocanrolear con el Tri de México para que se olviden de sus problemas, se sientan libres y experimenten la felicidad que nosotros sentimos cuando estamos rocanroleando.

—Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué es lo más chingón que le ha pasado en los últimos tiempos?

Pues lo más chingón es poder estar escuchando este álbum después de haberlo grabado durante la pandemia, cuando cada tenía que estar en casa y no podíamos estar juntos. Es por eso que el disco termina precisamente con esa rola de “Los vamos a extrañar” que dice: “Los vamos a extrañar / Vamos a extrañar a toda la banda / Hasta que llegue el momento / De volver a rocanrolear.” Entonces pensábamos que a lo mejor ya nunca iba a haber tocadas físicas, y lo más chingón que nos ha pasado fue que desde agosto del 2021 regresamos a estar en contacto otra vez con el público rocanrolero. Estar otra vez en tocada, gritando con toda la raza que viva el rock and roll, pues es algo muy chingón.