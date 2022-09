Tony Succar crea melodías y ritmos sabrosos para ser feliz y hacer felices a los que ama. El percusionista y productor peruano fusiona la música tropical para que esta llegue a más públicos, como ocurrió con “Unity”, el disco tributo a Michael Jackson. Entre sus planes más “locos” figura grabar uno de los temas de la agrupación coreana BTS en salsa. Mientras tanto, sigue produciendo el disco de su mamá y celebra que su álbum “Live in Perú”, nominado al Grammy 2022 como “Mejor álbum tropical latino”, ya se encuentre en las plataformas de video en streaming más importantes del mundo.

“Live in Perú” reúne los éxitos de su disco “Más de mí”, e incluye los arreglos de pop latino de su proyecto “Unity: A latin tribute to Michael Jackson”. Es una producción grabada en vivo por artistas como Jean Rodríguez, Ángel López, Debi Nova, Gian Marco, Grupo 5, Daniela Darcourt y César Vega, acompañados de una orquesta de 35 músicos.

“Esto es demasiado importante para mí, soy fanático de los conciertos en vivo, de los videos, y estando en las plataformas de video como Amazon, Apple TV, YouTube Movies, iTunes..., sé que mucha gente alrededor del mundo lo va a poder ver, mi contenido va a seguir creciendo y alcanzando nuevos mercados”, refiere el artista nacional.

─Un contenido con 19 canciones que también pone en vitrina a otros artistas peruanos.

Así es, hay muchos artistas, músicos, ingenieros, la mayoría peruanos, y eso me llena de mucho orgullo. Es un logro en equipo, no fue fácil hacer este proyecto siendo un artista independiente, aunque eso es lo chévere, porque puedes hacer lo que te da la gana, literal. Puedes tener una idea y llevarla a cabo y decir cuándo la quieres sacar y con quién deseas hacerla.

─¿Por qué renunciaste a Universal Music, una de las compañías más importantes del mundo?

Porque me gusta ser independiente, estar a cargo de todas mis cosas, inclusive de mis errores, aprender de ellos. Quiero crecer en un ambiente libre, que nadie influya en lo que estoy haciendo, en la parte creativa, tampoco quiero que se enfoquen más en el negocio que en la parte emocional, y creo que las casas disqueras se van más por lo primero. Ahorita estoy feliz, tengo mi estudio, puedo prender mi cámara cuando quiera, grabar mis canciones y lanzarlas cuando quiera, y el público responde bien.

Tony fue nominado a la categoría de Mejor álbum latino tropical, por Live in Peru, en los Premios Grammy de 2022. (Foto: Difusión Tony Succar)

─Los peruanos te quieren, a través de las redes sociales exigen tu regreso a los programas de canto. ¿Cómo recibes ese cariño?

Es una bendición porque no es fácil que tu país te quiera y te apoye tanto, estoy muy agradecido, en mis presentaciones siempre veo una bandera peruana. Obviamente, quiero seguir abriéndome camino en Estados Unidos, pues siento que estoy haciendo un buen trabajo, agarrando respeto de colegas de otros países, quiero inspirar a los peruanos a salir de su zona de confort.

─¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que has enfrentado para alcanzar tus metas?

Han sido muchos, cada capítulo de este libro de mi vida ha tenido momentos bajos y altos, pero hay que seguir adelante siempre porque cuando menos lo esperas, Dios te abre una puerta. Uno de los obstáculos que no olvido es el de “Live in Perú”, me esforcé muchísimo, me exigí demasiado, me enfermé, pensé que ya no iba poder tocar, que me iba a morir, me sentí súper mal; pero tuve que seguir adelante, saqué de adentro ese corazón de samurái y continué en la lucha.

Tony Succar, productor y percusionista peruano, radica actualmente en Miami. (Foto: Difusión Tony Succar)

─Consideras que te encuentras en la etapa más importante de tu carrera?

Definitivamente, no, porque siento que hay muchas cosas que quiero lograr, además nunca voy a estar en el mejor momento de mi carrera porque siempre voy a pensar que puedo hacer más. Sé que en algún momento ya no podré seguir luchando porque el cuerpo ya no me va a dar, pero creo que todas las etapas son importantes y uno tiene que seguir madurando, evolucionado y estar al tanto de lo que está pasando en el mundo musical.

─¿Cuál es tu misión como músico?

Una de mis misiones es hacer que la música tropical llegue a más públicos, precisamente hice el tributo a Michael Jackson porque estuve viendo más allá del mundo salsero tropical.

─¿Está en tus planes hacer un tributo a otro artista?

He hecho varias canciones a Bruno Mars y una de Charlie Puth, también me gustaría hacer algo para BTS, un tema de los coreanos en salsa, sería una locura. Siempre estoy con mis locuras en el estudio, pero no he pensado hacer un disco entero, solo una dedicación.

─¿Cómo te va con la paternidad?

Ser papá es súper difícil, pero maravilloso, impresionante, increíble, no puedo pedir más. Para mí es lo máximo estar con Emma, verla crecer, he hecho algunas cosas personales y pienso hacer algo muy bonito con ella.

─¿Qué te parece la nueva temporada de “La Voz Senior”? ¿Te han propuesto volver a participar?

No he tenido la oportunidad de verla; pero sí, me han invitado, disfruté muchísimo en “La Voz Senior” y en “Yo soy”, la gente se se conectó conmigo, me abrió las puertas para poder entrar al Perú. Estoy viendo mi calendario para poder hacer una temporada más. Pronto habrán sorpresas.

─Tu papá asegura que la columna vertebral de tu familia son tu mamá y tú por el trabajo y esfuerzo que siempre hacen. ¿Cómo recibes sus declaraciones?

Me pone súper feliz porque siento que he heredado esa fuerza japonesa de mi madre, de no temer a nada y de cuidar a tus seres queridos. De mi papá heredé lo luchador, organizado y creativo. Tengo cualidades de ambos, si no fuese por ellos no hubiese logrado lo que estoy logrando.

─Sigues trabajando en el disco de tu mamá?

Sí, y está quedando impresionante. La gente se va a sorprender, es un discazo, una bomba. Tengo los temas bien aguantaditos para lanzarlos en el momento indicado, y me emociona muchísimo porque sé que el público va a reaccionar de manera positiva, será inspiracional, con un mensaje muy positivo, familiar, de lucha, esperanzador, una muestra de que no existen obstáculos para lograr los sueños.

─¿Cuándo sale el disco?

No sé si lograré hacerlo este año, pero puede ser que lance un sencillo más, y el disco completo en 2023 para poder decir que ese es el año de mi mamá. Va a tener once temas, aunque creo que serán doce porque varios compositores me están enviando sus proyectos, parece que se emocionaron mucho con “Sin Fronteras”, el tema que grabamos con La India y Haila, y quieren participar.





─¿Qué otra colaboración tendrá este disco?

Estoy terminando las canciones para llamar a los invitados, me gustaría buscar a un ícono de la salsa, a un sonero fuerte, para que cante con mi mamá.

─¿Persigues un Grammy o una nominación con ese disco?

Cada vez que he sido nominado ha sido una sorpresa para mí y nunca lo he esperado, es más, la única vez que esperaba una nominación me descalificaron (su disco “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” fue descalificado de participar en la entrega de los premios Grammy Latino 2021), así que no espero nada. Me demoré como cinco años en producirlo, fue una locura, entonces dije que en lugar de pensar en eso, me voy a concentrar en lo que puedo controlar, en hacer buena música y dejarlo todo en manos de Dios. Si eso pasa será lo más grande que voy a poder vivir en la vida, ver a mi mamá lograr eso, será ver el sueño de mi mamá en otro nivel, sería algo impresionante porque la gente va a decir: “¡Qué historia increíble!”’, porque uno deja todo en su país, atrás, y al final tu hijo se vuelve productor y se vuelve una estrella. Y este disco no es el último para mi mamá, vamos a hacer otros discos y giras. Lo que se viene es algo muy grande.