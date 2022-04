Mimy Succar voló a Perú para darle una sorpresa a su hijo, el percusionista Tony Succar. En ese momento no sabía que pronto recibiría una gran propuesta: convertirse en miembro del jurado del programa de Latina “Perú tiene talento”. Al mismo tiempo, empezó a trabajar en uno de sus más grandes sueños: enrumbar su carrera como cantante.

En diálogo con El Comercio, Mimy resaltó que es su primera vez trabajando en televisión, pero ha logrado crear una gran conexión con sus compañeros Ricardo Morán, Gianella Neyra, Renzo Schuller y Mathías Brivio.

“Estoy muy emocionada y la verdad que me he sentido como en casa. Hay un ambiente tan familiar, ameno en Latina que todos son tan amables. Me han ayudado tanto mis compañeros que tienen más experiencia y he aprendido mucho de este programa”, agregó.

Consultada sobre la posibilidad de aceptar otro proyecto en televisión, Mimy dijo que definitivamente aceptaría porque le ha fascinado la experiencia. “Es un medio de comunicación bello porque llegas a millones de personas a través de la pantalla. Eso me encanta. Es lindo poder estar en contacto con el público”, señaló.

El año pasado, tras su aparición en “La Voz Perú” para sorprender a su hijo Tony Succar, Mimy empezó a trabajar en su primer proyecto musical que estrenará entre setiembre y octubre de este 2022. “Nosotros siempre trabajamos juntos en el mismo escenario. Él no se había dado cuenta que yo tenía esa conexión con la gente. Uno como padre siempre quiere que sus hijos cumplan sus metas e ingresar al mundo de la música no es fácil”, recalcó.

Asimismo, precisó a este Diario que su disco contará con la participación de la cantante puertorriqueña La India, así como la de una artista más, de quien no ha revelado la identidad aún. “Estamos felices. Ya tenemos los 12 temas. Una de las invitadas va a ser La India y también otra artista que va a ser sorpresa. Cada una tiene su chispa, su potencia”.

Por último, Mimy Succar narró su experiencia en los Premios Grammy, acompañando a su hijo Tony que fue nominado a Mejor álbum tropical latino. “Hemos conocido tantísima gente. Ha sido su primera vez (en los Premios Grammy). Ha sido nominado con grandes artistas de renombre, fue una bonita experiencia. No lo pudo lograr esta vez, pero me dijo ´mamá, sé que esta fue mi primera vez, a la segunda la voy a ganar´”, finalizó.

