La banda estadounidense Interpol serán los teloneros de Arctic Monkeys cuando estos toquen en Lima el 15 de noviembre en el Arena 1 Costa Verde en San Miguel.

Es así que la agrupación británica estará acompañada por el grupo neoyorquino conformado por Daniel Kessler, Sam Fogarino y Carlos Dengler.

Con más de 25 años de existencia, Interpol ha escalado el competitivo mundo del rock and roll con sus oscuros e hipnóticos sonidos.

Esta es la tercera vez que Interpol se presenta en Lima, luego de que la banda tocará un concierto el 9 de abril de 2019 en los Domos Art de San Miguel y, ese mismo año, en el festival Vivo X el Rock.

Hasta la fecha han lanzado seis álbumes de estudio, comenzando con “Turn On the Bright Lights” en 2002. Su próximo disco, titulado “The Other Side of Make-Believe”, será lanzado este 15 de julio, del cual se nos ha adelantado el tema “Toni” el pasado 7 de abril.

La preventa de las entradas para el concierto comenzará este 30 de abril para clientes de Interbank, mientras que la venta general comenzará el 2 de mayo.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los precios revelados por el organizador local son los siguientes:

Campo A : S/ 340

Campo B : S/ 170

*Precios con descuento de 25%, incluyen comisión de Teleticket.