Gran noticia para sus fanáticos. La agrupación británica Arctic Monkeys regresa al Perú el próximo 15 de noviembre como parte de un tour de sus grandes éxitos. Ellos se presentarán en el Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel.

¿Cuándo es la preventa de entradas?

La productora Move Concerts, encargada del show, reveló que la preventa de entradas para ver a Arctic Monkeys se realizará este 30 de abril y 1 de mayo a través de la web de Teleticket y contará con 25% de descuento pagando con tarjetas Interbank (stock limitado). Mientras tanto, la venta general inicia el 2 de mayo.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los precios revelados por el organizador local son los siguientes:

Campo A : S/ 340

Campo B : S/ 170

*Precios con descuento de 25%, incluyen comisión de Teleticket.

¿Quiénes serán los teloneros?

Junto a Arctic Monkeys, tocará también en Perú el grupo post punk Interpol; conformado por Daniel Kessler, Sam Fogarino y Carlos Dengler. Ellos comenzaron su carrera en el 2002, con el disco “Turn On the Bright Lights”, considerado entre los mejores álbumes del año. En la actualidad, Actualmente, ellos han confirmado su nuevo álbum “The Other Side of Make-Believe”, que se lanza el 15 de julio del 2022.

Al igual que Arctic Monkeys, Interpol también se presentó en Lima en 2019. De hecho, fue el último show que la agrupación dio ese año.

Más información

La banda británica llegará a Latinoamérica como headliner principal del festival Primavera Sound en Argentina; así como otros eventos musicales en Paraguay, Brasil y Colombia.

Cabe recordar que Arctic Monkeys se presentó por primera vez en Lima el 26 de marzo de 2019 en la parcela H del Jockey Club del Perú y tuvieron como grupo telonero a Los Outsaiders. Más de 20 mil personas se reunieron para disfrutar la interpretación de temas de su álbum “Tranquility Base Hotel & Casino”.