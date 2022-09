Sorpresa. La banda de rock estadounidense Interpol brindará un concierto en Lima el miércoles 16 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Esta será la única fecha propia de su gira 2022.

La preventa de entradas con 25% de descuento para ver a la agrupación se realizará este lunes 5 y martes 6 de septiembre de manera exclusiva pagando con tarjetas Interbank, a través de la plataforma digital de Teleticket. En tanto, la venta general empezará a partir del miércoles 7 de septiembre.

Precios con 25% de descuento:

Zona A: S/ 270

S/ 270 Zona B: S/ 140

La productora Move Concerts y la propia banda confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que Interpol también será el telonero de la agrupación Arctic Monkeys en su concierto en Lima que se realizará el próximo martes 15 de noviembre en el Arena 1 Costa Verde de San Miguel. Las entradas para dicho concierto ya se encuentran agotadas.

Durante estos 25 años de carrera, Interpol ha escalado el competitivo mundo del rock and roll con sus oscuros e hipnóticos sonidos. El último 15 de julio, estrenaron su nuevo disco “The Other Side of Make-Believe” con temas como “Toni”, “Passanger” y “Mr. Credit”.