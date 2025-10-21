Luego de años de espera, el público peruano podrá vivir por fin la experiencia de Kali Uchis en vivo. La superestrella global, una de las voces más influyentes del pop y R&B de su generación, llegará por primera vez a Lima con su aclamado The Sincerely Tour el domingo 15 de febrero de 2026 en Costa 21, en lo que promete ser uno de los conciertos más esperados del verano.

Ganadora del Grammy y referente indiscutible de la nueva ola del pop bilingüe, Kali Uchis ha conquistado al mundo con su sonido original, su estética visionaria y su capacidad para conectar con audiencias en inglés y español. Su gira por Latinoamérica —producida por Live Nation— recorrerá Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México antes de cerrar en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Con incursiones artísticas que abarcan el R&B, pop alternativo, reggaetón y sonidos latinos, Kali Uchis ha publicado algunos de los discos más destacados de la última década: desde su mixtape “Por vida” (2015), su álbum debut “Isolation” (2018), el proyecto en español Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) (2020), hasta “Red Moon in Venus” (2023) —que incluye el éxito 2x Platino “Moonlight”— y “Orquídeas” (2024). Su próximo álbum, “Sincerely: P.S.”, marca su entrega más personal hasta ahora.

En el 2024, “Orquídeas” llevó la carrera de Uchis a nuevas alturas: debutó en el #2 del Billboard 200, impulsado por sencillos multiplatino como “Igual que un Ángel” junto a Peso Pluma (#1 en Hot Latin Songs, #23 en Hot 100) y “Labios Mordidos” con KAROL G (#10 en Hot Latin Songs). El álbum fue nominado a Mejor Álbum Pop Latino en los Grammy 2025 y Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin GRAMMYs, además de obtener premios en los Billboard Latin Music Awards y Latin American Music Awards.

Con nueve nominaciones al Grammy y una victoria en el 2021 por “10%” junto a Kaytranada, su gran salto llegó con “Telepatía”, una de las canciones en español más exitosas de la década, con más de 2 mil millones de reproducciones y 23 semanas consecutivas en el Billboard Hot 100.

Criada entre Virginia y Colombia, Kali Uchis ha colaborado con artistas como SZA, Tyler the Creator, Lana Del Rey, Gorillaz, Snoop Dogg, Rauw Alejandro y su pareja Don Toliver, con quien tuvo su primer hijo el año pasado. Su presencia escénica ha conquistado festivales como Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, Governors Ball y Austin City Limits, reafirmándola como una de las voces más influyentes y visionarias de su generación.

La preventa exclusiva BBVA comenzará el 22 de octubre, y se extenderá hasta el 23 a través de @teleticket.oficial. Los precios serán: Platinum S/368, VIP S/184, y Conadis S/304. Un dato curioso: los precios de preventa y venta regular serán los mismos, pero los clientes BBVA tendrán la primera opción de compra. La venta general iniciará el viernes 24 de octubre.