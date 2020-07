Una de las canciones indispensables en la playlist de las reuniones sociales de antaño era la salsa “A punto de estallar” de N’Klabe. Ahora mismo podemos entonarla en nuestras cabezas, a pesar de estar todavía lejos del regreso de las celebraciones. A 14 años del estreno de este tema, la agrupación puertorriqueña vuelve con un nuevo disco de estudio, siendo el primero en ser estrenado desde el 2002. Su material discográfico se compone de ocho colaboraciones con salseros que incluyen a la peruana Daniela Darcourt y al histórico Andy Montañez.

“Regresamos a lo que es nuestra raíz: las colaboraciones. Este disco tiene colaboraciones con artistas invitados en las ocho canciones”, dice “Felo” Torres, vocalista principal de N’Klabe, sobre el álbum “Nuestra esquina” (2020). El sonido único de la orquesta, que combina la clave salsera con elementos urbanos, los ha convertido en pioneros del estilo que algunos amantes duros del género aún se resisten a aceptar. Sin embargo, incluir en el álbum a la rapera colombiana Farina y al trapero puertorriqueño Ñengo Flow no sería más que una forma de mantener viva a la salsa después de más de 50 años de historia. “Felo” habló al respecto en entrevista con El Comercio.

“Nuestra esquina” tiene el toque peruano con el tema junto a Daniela Darcourt (“Probabilidad de amor”), el cual ha tenido buena repercusión en Perú. ¿Qué resaltarías de esta colaboración?

Daniela es increíble, súper talentosa. Perú es el país que más salsa nueva produce en toda Latinoamérica; más que Puerto Rico y un poco más que República Dominicana. El agradecimiento de N’Klabe y de todos los salseros de Puerto Rico hacia Perú por tener nuestro género vivo y joven. Daniela es parte de ese movimiento peruano de salsa y es una artista top por lo completa que es; tenerla con nosotros trabajando fue una bendición. La conocimos cuando filmamos el video en Colombia y nos dimos cuenta de lo maravillosa que es, como si la hubiéramos conocido de siempre.

Al igual que ella, tenemos muchos salseros peruanos como Yahaira Plasencia, Yosimar, Amy Gutierréz. ¿Has escuchado de ellos o conoces alguno con el que les gustaría trabajar más adelante?

Sí, Yosimar, You Salsa, Yahaira, Amy, son increíbles. Uno mira las listas de popularidad de Perú, ve en el Top10 y todos son artistas nuevos. Puedo decir que lo envidio, porque en mi país quizás no se apoya tanto nuestro género. Perú se ha encargado de mantener la salsa activa y esperemos que, de aquí a 30 años, los artistas que se desarrollaron ahora sigan en los escenarios haciendo música. Eso es muy bueno para nuestro género.

Este disco consolida el estilo que vienen mostrando hace un tiempo que es el de la salsa con toques urbanos. ¿Eligieron este camino para mantenerse vigentes o surgió naturalmente?

Nosotros somos parte de una nueva generación salsera, aunque ya llevamos 16 años haciendo música. Cuando comenzamos, estábamos prácticamente solos con este género urbano que estaba empezando en popularidad. Sería imposible que no plasmáramos en nuestro trabajo todas las influencias que hemos tenido a través de los años. En mi caso, he escuchado salsa de la Fania, de los 90, Jerry Rivera ─con quien trabajé─, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz. Crecimos escuchando a Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle; pero también a Vico C y Daddy Yankee. Toda esa gama de diferentes géneros, la música anglosajona, la balada, el pop, todo está plasmado en nuestro trabajo; pero siempre siguiendo la esencia salsera, la instrumentación, ese patrón salsero que siempre está.

Su nueva canción con Andy Montañez dice “La salsa no sería salsa si no está en clave”. ¿Podemos entender, entonces, que su música sigue siendo salsa a pesar del estilo urbano?

Sí y, ya que mencionas a Andy, hemos grabado con muchos artistas salseros de los grandes. Hemos grabado con Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, Ismael Miranda y se nos da la oportunidad de grabar ahora con Andy Montañez. Son las personas que iniciaron este movimiento salsero en los años 70, 80, 90. El tema con Andy Montanez, compuesto por Víctor Manuelle, trae a la mesa otra generación. Entonces, tenemos tres generaciones en una sola canción: Andy, Víctor y N’Klabe.

La salsa clásica o dura, como la conocemos, sigue siendo sagrada para los seguidores del género. ¿Consideras que la música de N’Klabe también puede convencer a este público?

El público melómano antiguo, que escucha la salsa de la mata, quizás al principio fue reacio con lo que nosotros hacíamos; pero hemos mantenido el respeto a la esencia de la salsa. No solo nos hemos ido por el lado de grabar con artistas urbanos y colaboraciones nuevas, sino también hemos trabajado discos concepto en homenaje a la salsa. Nunca nos hemos olvidado de la raíz del género que representamos y eso nos ha hecho ganar respeto entre el público de la salsa vieja, como le decimos en la calle. Nos ha tomado tiempo, pero lo hemos logrado.

El tema con Farina y La tribu de Abrante (“Pa’lante y pa’tras”) tiene un rap que jamás nos hubiéramos imaginado en una salsa. ¿Crees que ustedes representan el futuro del género?

Yo no diría que el futuro del género, pero, si queremos que la salsa perdure, tenemos que incluir a la juventud. La juventud es el futuro del planeta. Esto es bien sencillo: ningún género musical, ni siquiera la música clásica, se mantiene hoy como era cuando comenzó. Ni el rock and roll, ni la salsa, ni el merengue, ni la bachata, ni la balada. Todos han evolucionado. El tema “Pa’lante y pa’tras” ─un boogaloo con rap y elementos de bomba─ es la prueba para demostrar que, arriesgándonos un poquito, podemos atraer a la juventud a un género que se percibe como antiguo. Creo que tenemos que cambiar el lenguaje y la forma de proyectar la salsa para que la juventud le preste atención.

Ya han regresado a los conciertos, ¿cómo viven el volver a los escenarios en medio de una coyuntura aún peligrosa como la actual?

Todo es complicado, porque dependemos de las autoridades sanitarias y las medidas de seguridad de los países. Se nos cancelaron muchos eventos y se pospusieron otros. Es una realidad que tenemos que aprender a convivir con ella hasta que se encuentre una solución. Lo importante es la seguridad de nuestro público y la de nosotros, pero extrañamos los escenarios. La adrenalina que sentimos al subirnos al escenario y ese calor del público es algo que no se puede sustituir por nada. Es complicado para nosotros hacer un concierto virtual, no es la misma energía. Pronto, para agosto, tenemos unas cositas pendientes; tenemos presentaciones para hacer en unos premios. Esperemos que todo, poco a poco, mejore.

