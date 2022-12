Los exintegrantes de la famosa agrupación mexicana RBD están preparando una sorpresa para sus fanáticos, la cual será anunciada en enero del próximo año. De esta manera, incrementan los rumores sobre una posible gira de reencuentro por distintas ciudades de Latinoamérica.

Este lunes, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann compartieron un emotivo video con fragmentos de la serie original y clips del reencuentro que tuvieron a finales de noviembre.

“¿Saben qué sueño? Sueño con poder regresar el tiempo y que un día todo vuelva a ser como antes”, se escucha decir a Anahí en video sacado de la serie “Rebelde”. “Tal vez no podamos regresado, igual si podemos detenerlo un rato”, responde Christopher Uckermann.

En el clip finaliza con el link soyrebelde.world. Al acceder a este enlace, se puede visualizar una cuenta regresiva que tiene como fecha final el jueves 19 de enero de 2023. “Prepara tu corbata”, se lee en la parte superior de la página. Además, los usuarios pueden dejar su nombre, ciudad y correo electrónico para recibir el anuncio oficial.

(Foto: soyrebelde.world)

Sin embargo, el grupo no estará completo. El gran ausente de este reencuentro sería Alfonso Herrera, quien dio vida a Miguel Arango en la teleserie mexicana. El actor no compartió el video, por lo que se presume que no formaría parte de este proyecto.

Cabe recordar que, hace unos días, los cinco exmiembros de RBD borraron todas sus publicaciones de Instagram. Esto incrementó los rumores sobre una posible gira por Latinoamérica en 2023; sin embargo, ninguno de los integrantes lo confirmó.