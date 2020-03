Ricardo Montaner anunció que “Vuelven los lentos”, su próximo álbum de estudio, representará un retorno a sus orígenes con temas cargados de romanticismo.

El artista venezolano expresó que el material número 18 de su carrera demuestra su interés por revalorar la balada en una etapa en la que predomina el pop y lo urbano.

"La balada estuvo de vacaciones por un tiempo y ahora regresa. Esa es la impresión que tengo, no solamente cuando enciendo la radio sino que lo siento por lo que la misma gente pide cuando estamos haciendo un concierto. La gente está ávida de abrazarse y de darse un apretón, de volver a esta música que invita a lo romántico", señaló Montaner en entrevista con "La Tercera de Chile".

"Es un disco de baladas, por supuesto, con el romanticismo como elemento primordial. Y se llama así porque son canciones para bailar apretado, en una baldosa", agregó.

Sobre su fidelidad con el pop latino, el cantante Ricardo Montaner aseguró que nunca le nació incursionar en el género urbano pese a su gran acogida en la actualidad.

"Pienso que la música es un universo inmenso, hay oídos para todos y precisamente mi nuevo álbum busca encontrar un escenario donde todos podamos convivir musicalmente, sin decir 'esto pertenece a tal género'. Yo siempre he hecho la música que me ha nacido, no he necesitado brincarme para ningún lado", precisó el cantante.

“Puedo escribir ‘En el último lugar del mundo’ con mucho sentimiento, pero también cantar ‘Vamos pa’ la conga’”, añadió Ricardo Montaner, quien se encuentra de gira musical.