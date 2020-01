Tras cumplir una extenuante agenda en los últimos años junto a Los Swing Cats, la cantante Saphie Wells confiesa su entusiasmo por empezar una nueva etapa en su carrera, la cual se ha desarrollado dentro del jazz. Una que la acerque más a su país natal, del cual se tuvo que ir para continuar con sus estudios de música en Barcelona, España.

Esta vez llega a Lima para presentarse el 30 de enero en el Jazz Zone con “Viagem ao Brasil”, un recorrido musical a través de los intrumentos y melodías tradicionales del país carioca. La performance incluirá también temas de emblemáticos compositores brasileños como Pixinginha, Tom Jobim o Caetano Veloso. Estará acompañada por los músicos peruanos Cristóbal Mujica, Alec Marambio y Jerónimo Morán, quienes se encargarán de la batería, la guitarra y el contrabajo, respectivamente. “Va a ser una noche especial. Es una propuesta donde mi intención es hacer junto a los asistentes un viaje a Brasil. Habrá invitados de lujo”, agrega.

Para este año, la cantante tiene la mira puesta en involucrarse con proyectos que la traigan de vuelta al Perú más seguido. “Quiero continuar y pulir las composiciones que tengo. Me gustaría venir más a menudo a Lima y compartir escenarios con los músicos que trabajan acá. Es decir, quiero seguir lo que más me gusta, pero aquí”.

PASIÓN POR LA MÚSICA

En tiempos donde el género urbano se ha convertido en la apuesta segura de muchos productores de la escena musical hispanohablante, los artistas de formación tradicional suelen ver con mayor recelo la rápida expansión de este moderno estilo. Sin embargo, tal no es el caso de Wells, quien disfruta y quiere seguir llevando a la práctica su propia comprensión de la producción musical. “Siempre estaré abierta a todo género. El pop es algo que quiero hacer este año y también el reggae. Mientras haya una linda letra, yo estaré dispuesta a interpretar esa canción”, asegura.

Por otro lado, a diferencia de lo que se pueda pensar, Saphie aclara que el estado del público que frecuenta espectáculos de jazz es bastante saludable. Pese a que, como ella misma afirma, no se insertó por completo en la escena musical peruana debido a su pronta partida a Europa en el 2007, sí tiene la percepción de que ha crecido la demanda por un género que no suele ser el protagonista de las emisoras radiales más sintonizadas. “Sí que hay una audiencia aquí. En Perú hay muchas propuestas interesantes y grandes músicos que se dedican al jazz. Pienso que está en crecimiento”, detalla.

Debido a ello, Wells aprovecha para dejar un mensaje a quienes estén en la disyuntiva de elegir dedicarse a la música o no, que suelen dejarse llevar por una percepción equivocada respecto al alcance que tienen las tendencias actuales y el lugar real que ocupan otros géneros dentro de las preferencias del público. Además, sostiene que las decisiones que uno tome responden a los objetivos propuestos. “Depende del tipo de artista que quieras ser. Al tener una formación musical, yo siento que tengo un terreno más amplio para explorar, pero no siempre lo hago. Para llegar a ser un instrumentista o cantante no hay un único camino”, explica.

Aunque también es consciente de que no todos logran vivir de su sueño, por lo que se considera afortunada de concentrar su talento exclusivamente a la música. “Es gratificante dedicarme a esto. Cualquier cosa que nos afecte en la vida afecta también a nuestras composiciones y eso es lo que finalmente desarrollamos. He tenido mucha suerte”.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Jazz Zone. Dirección: Av. La Paz 656, pasaje El Suche, Miraflores. Fecha: jueves 30 de enero, 10 p.m. Entradas: Joinnus.com