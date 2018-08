Taylor Swift y Bryan Adams sorprenden al cantar "Summer of '69" | VIDEO

La cantante estadounidense Taylor Swift está de gira por Canadá y Estados Unidos. Como tiene costumbre en cada uno de sus conciertos, invita a un músico acompañarla en el escenario. En su último show en Toronto, Canadá, sorprendió a sus fans al presentar a la estrella Bryan Adams.

El sábado 4 de agosto, la estrella pop Taylor Swift compartió escenario con el cantante Bryan Adams en el Rogers Centre, Toronto. "Esta es una de mis canciones favoritas escritas", dijo Swift antes te invitarlo a presentarse.

"No es uno de mis canciones, pero me estaba preguntando: ustedes han estado cantando tan fuerte toda la noche, pero quiero ver lo fuerte que pueden hacerlo ahora... Así que si has estado guardando tu voz, este es el momento", añadió la cantante.

Taylor Swift empezó la canción antes de que Adams se uniera. El intérprete apareció y el público enloqueció.

Después de la canción, la banda de Swift repitió las notas mientras ella le pedía al público "hacer el mayor ruido posible" para él. Adams saludó e hizo una reverencia, pero no dijo nada mientras se marchaba.

Taylor Swift y Bryan Adams cantando "Summer of ‘69". (Video: YouTube)

En su cuenta de Instagram, Taylor Swift dedicó algunas palabras para el cantante canadiense. "¡Ni siquiera sabía que Bryan estaría en la ciudad hasta anoche y le pregunté si quería venir a cantar! Es bastante evidente por los videos (sí, estoy publicando otro) que estoy demasiado emocioda, y no puedo agradecerle Bryan Ademas lo suficiente", indicó la intérprete de "Gorgeous".

En otro video agregó que la colaboración fue "honestamente muy divertida". "Bryan Adam es tan genial", añadió. Las grabaciones tienen más de tres millones de reproducciones en Instagram.

"Summer of '69" fue la canción número 15 de la noche y apareció al final del cuarto acto de la serie de seis. Taylor Swift suele agregar una canción diferente a la mayoría de los espectáculos de la gira de "Reputation".