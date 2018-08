BTS: "Fire" es segundo clip del grupo en superar las 400 millones de vistas en YouTube

BTS consiguió con "Fire" su segundo videoclip en superar la valla de los 400 millones de reproducciones en YouTube. El video publicado en el canal K-Pop 1theK se convirtió además en el segundo video más visto de un grupo surcoreano.

Meses atrás "DNA", también sencillo de BTS se hizo el primer video de un grupo K-Pop en sobrepasar las 400 millones de vistas, solo superado en el género por "Gangnam Style" de PSY y sus dos siguientes éxitos, "Gentleman" y "Oppa is just my style" con Hyuna.

Mientras tanto, los videos de sus temas "Dope", "Blood, Sweat & Tears" y "MIC Drop (Remix)" superan hasta el momento las 300 millones de vistas, y otros suyos como "Boy in Luv", "Not Today", "Fake Love" y "Save Me" acumulan más de 200 millones cada una.

Recientemente el canal de BigHit Entertainment, la agencia de BTS, en YouTube, se hizo también el más seguido de su país por sobre otras cuentas de popular contenido K-Pop como SMTOWN (del sello de EXO, NCT y más), officialpsy, Blackpink, 1Million, entre otros.