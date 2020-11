Conforme a los criterios de Saber más

Alejandro Legaspi le ha dedicado su vida al cine. Es un apasionado del séptimo arte que siempre miró con recelo el teatro. Sin embargo, en medio de la pandemia, aceptó dirigir “3,2,1 ...¿estás ahí?”, obra que forma parte de la tercera temporada de Reconectando, propuesta de arte escénico audiovisual producida por la asociación cultural Kapchiy.

“Al principio me negué porque no es lo mío. Lo mío es el cine, pero Renato Piaggio, un chico que fue mi alumno hace muchos años, me propuso dirigir una puesta en escena. Tenía dudas, pero luego entendí que el teatro virtual tiene mucho de cinematográfico, pues existe una cámara, planos; es decir, nada lejano a lo que estoy acostumbrado a hacer, así que, finalmente, acepté con mucho gusto”, comenta el cineasta responsable de los largometrajes “Gregorio” y “Juliana”.

Cineasta Alejandro Legaspi y Renato Piaggio, director de la asociación Kapchiy. (Foto: Difusión / Stuardo Huertas)

Para este proyecto de la asociación cultural Kapchiy, Legaspi se une a los directores Javier Deza y Renato Piaggio. “Es una propuesta que permite complementar el arte escénico con el cinematográfico, es una experiencia muy linda de la cual estoy aprendiendo mucho. Estoy seguro de que el teatro virtual va a perdurar más allá de la situación de pandemia. Es una nueva forma de contar historias”, destaca el realizador.

Reconectando agrupa seis obras cortas escritas por los dramaturgos Paris Pesantes y Federico Abrill, las cuales han sido concebidas especialmente para ser adaptadas al ciberespacio. Además, se ha convocado a un elenco de experimentados actores “Las micro obras que nosotros hacemos son historias para que la gente se pueda identificar, aprender, recordar y entretener. Es ahí donde entra la influencia de la televisión que es un lenguaje más fresco”, explica Renato Piaggio.

En la tercera temporada de Reconectando el elenco cuenta con la participación de: Alonso García, Gabriel Rondón, Roy Zevallos, Ximena Galiano, Gabriel Gil, Carlos Casella, Jorge Bardales; Valentina Zelada, Titi Plaza; Roxana Cavero y Daniel Menacho.

A continuación, la programación de la tercera temporada de “Reconectando”:

Dos actores se confiesan

Sinopsis:

2 actores recuerdan, juegan y reflexionan acerca de la dura labor que tienen como artistas.

Escrita por: Paris Pesantes

Elenco: Alonso Garcia; Gabriel Rondón

Director: Renato Piaggio

Funciones: sábados 22:00 horas y domingos 20:00 horas.

Obra: “3 2 1, ¿estás ahí?”

Sinopsis:

Daniela, a menudo suele contactarse con su hermano en circunstancias muy raras para conversar y pasar el rato. Sin embargo este contacto podría ser el último entre los 2.

Escrita por: Paris Pesantes

Elenco: Roy Zevallos; Ximena Galiano

Director: Alejandro Legaspi

Funciones: viernes 22:00 horas y sábados 21:00 horas.

Super Wash

Sinopsis:

Batman y Superman están en bancarrota, y viviendo en la ciudad de Lima. Un día se encuentra en la única lavandería abierta de laciudad y tendrán que debatirse entre quien de las dos lavará primero su ropa.

Escrita por: Paris Pesantes

Elenco: Gabriel Gil, Carlos Casella

Director: Renato Piaggio

Funciones: viernes 20:00 horas y sábados 20:00 horas.

Nigeru

Sinopsis:

Una mujer huye de Lima para poder empezar una nueva vida en Tokyo, sin embargo en el departamento de un amigo, un espectro aparece para dar señal a un presagio inevitable.

Escrita por: Federico Abrill

Elenco: Jorge Bardales; Valentina Zelada

Director: Javier Deza

Funciones: sábados 23:00 horas y domingos 22:00 horas.

Piscina

Sinopsis:

Una profesora de natación descubre algo extraordinario con uno de los niños de su

clase, hasta que llega la madre del niño y un secreto es revelado creando un conflicto entre ambas mujeres.

Escrita por: Federico Abrill

Elenco: Titi Plaza; Roxana Cavero

Director: Javier Deza

Funciones: viernes 23:00 horas y domingos 21:00 horas

La obra que tengo que escribir

Sinopsis:

Un joven con el corazón roto escribe una carta para su ex pareja, en ella encuentra el

nido de inspiración que tanto buscaba.

Escrita por: Federico Abril

Elenco: Daniel Menacho

Director Renato Piaggio.

Funciones: viernes 21:00 horas y domingos 19:00 horas