Promovida por la Unesco desde hace 33 años, el Día Internacional del Libro conmemora la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, trío de renombrados escritores que fallecieron el 23 de abril de 1616. A continuación, compartimos una selección de las actividades que se presentarán durante este día.

Familiar

El niño elegido para ser héroe. Como parte del programa Lima Lee se ha preparado una versión en cuentacuentos del libro “La increíble historia del Capitán Ostra”, escrita por el autor peruano Gabriel Rimachi. Esta función especial dedicada a los más pequeños de casa incentiva, además de la lectura, la imaginación en los niños. La historia se centra en Jack, un niño que hará un viaje a través del tiempo donde vivirá fantásticas aventuras y tendrá que resolver el enigma de un libro milenario. Hoy, a las 5 p.m. a través del Facebook Live del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

“Leer el mundo. Imaginario infantil”. Si tienes dudas sobre qué libro llevar a casa para los engreídos de la familia, el Fondo de Cultura Económica (FCE) organiza un diálogo en la que se compartirá información valiosa para definir cuál es el libro ideal según la edad y el tipo de libro. Hoy, a las 5 p.m. en el Instagram @CristyLaBarrera y @MonicaMeléndez. También estará disponible para los chicos un sorpresivo cuentacuentos que se podrá disfrutar a través del Instagram @GiulianaGaona, desde las 3 p.m.

Conversatorios

Diez personas, lideradas por el filósofo Miguel Giusti serán parte de "El Decamerón. Fábulas de amor, sabiduría y consuelo ante la pandemia", escenificación contemporánea de la obra de Boccaccio. Hoy, a las 11 p.m. como parte de la programación de La Noche de la Filosofía.

La Noche de la Filosofía. “Meditaciones sobre la pandemia”. Este año el evento que reúne a filósofos, escritores, artistas, dramaturgos, psicoanalistas y científicos sociales provenientes del Perú y de diversos países de Latinoamérica reflexionará sobre las interrogantes y preocupaciones de la actualidad. El programa tiene dos eventos especiales: el conversatorio de la Alianza Francesa llamado “El poder del mito, en torno a la obra de Bachelard, Lévi-Strauss y Barthes”, y la puesta en escena de “El Decamerón” de Boccaccio, que propone fábulas de amor, sabiduría y consuelo ante la pandemia. Hoy, de 5 p.m. a 3 a.m. a través del Facebook Live del Centro de Estudios Filosóficos PUCP y de la Alianza Francesa Cultura / Lima.

“Los libros que cambiaron nuestras vidas”. Charla de 90 minutos donde cada participante propone tres libros sobre los cuáles se conversará. Los escritores Benito Taibo, Pamela Stupia, Chris Pueyo y Javier Moro compartirán recuerdos y recomendaciones librescas. Hoy, 5 p.m. a través del Facebook Live de Planeta de Libros Perú.

¿Qué lecturas marcaron tu vida? ¿Leer un libro es cultura o diversión? Estas interrogantes serán parte de algunos de los conversatorios que tendrán lugar hoy.

“Zarela. Una historia feminista”, de Leonor Espinoza de Menéndez. Conversatorio para conocer a Leonor Espinoza y su participación en el movimiento cultural de su época y la importancia de su novela, escrita en 1915. Participan las investigadoras de la Casa de la Literatura Diana Amaya, Mariana Rodríguez y Sandra Suazo. Hoy, a las 3 p.m. vía el Facebook de la Casa de la Literatura Peruana.

“La vigencia e importancia de los libros”. Cinco escritores de distintos géneros literarios (libro infantil, poesía, autoayuda, novela y teatro) debatirán sobre si los libros son cultura o diversión. Además, contarán cómo desde la perspectiva de cada uno, el libro forma parte de su día a día. Participan los escritores Jean Falvy, Melissa Arbocco, Alfredo Bushby, Acappella y Pablo Cermeño. Hoy, a las 7 p.m. a través del Facebook Live de Editorial Caja Negra.

“Los abismos”. La ganadora del Premio Alfaguara 2021, Pilar Quintana, comentará esta novela que ha sido catalogada como una obra que explora los miedos de la infancia junto a las fragilidades y violencias de los adultos. Acompaña a la autora la escritora Mariana Enríquez. Hoy a las 2 p.m. en la web y redes de Espacio Fundación Telefónica. Reservar entrada en: https://espacio.fundaciontelefonica.com/

Lecturas

Los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes no tienen acceso a libros podrán ser parte del programa Aló, BNP y escuchar una lectura de 30 minutos, previa inscripción.

“Aló, BNP”. Esta iniciativa nació a mediados del año 2020 con la finalidad de acercar la lectura a los ciudadanos que pertenecen al grupo de riesgo por la pandemia y a quienes no pueden acceder a espacios de lectura por la brecha digital que existe en nuestro país. El programa consiste en inscribir a la persona que desea recibir una lectura de 30 minutos vía telefónica y elegir el horario y fecha deseada. Los temas a los que se pueden acceder a través de esta modalidad son sobre literatura, poesía, investigaciones, textos académicos, etc. Este programa estará disponible hasta el 25 de abril de 8 a.m. al mediodía y de 3 p.m. a 8 p.m. Inscripciones en la web alo.bnp.gob.pe.

Presentaciones

La antología de cuentos "La palabra del mudo" será presentada en su versión de bolsillo. El último tomo de la Colección Bicentenario de Teatro Peruano de la ENSAD también verá la luz hoy.

“Antología de la palabra del mudo”. Presentación del libro que reúne los cuentos de Julio Ramón Ribeyro. El lector encontrará aquí textos de corte social («Al pie del acantilado»), fantástico («La insignia») o evocativo («Los eucaliptos»). Puede verse hoy, a las 7:30 p.m. en el Facebook Live Penguin Libros.

“Teatro Peruano. Colección Bicentenario”. Tercer tomo que reúne y difunde obras de teatro que han venido forjando un imaginario de lo peruano a través de la historia. De las 12 que forman la colección, una es de carácter familiar y entre los autores figuran, Ana Correa, Diego de La Hoz, Celeste Viale y Alexander Pacheco. Hoy, 11 a.m. vía el Facebook de la Dirección de Investigación de la Ensad. En la mesa de presentación estarán la congresista Rocío Silva Santisteban y el Dr. Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.

