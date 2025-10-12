Horóscopo de HOY, domingo 12 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le molestará cierta improvisación en la pareja en asuntos que requieren una atención especial. Salud: molestias superadas. Sorpresa: cambios inminentes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la relación crecerá en madurez. La atracción fortalecerá la unión amorosa y dará confianza. Salud: caminar le hará muy bien. Sorpresa: saludable buen humor.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: intelectualizar demasiado ocultará aspectos emocionales pero la pasará bien en una cita. Salud: necesitará un buen descanso. Sorpresa: alguien será simpático.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: una ex pareja rondará en el entorno. Si se concentra en su nueva relación, nada pasará. Salud: agregará frutas a su dieta. Sorpresa: proyecto exitoso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: le asaltará cierta inseguridad por ver fantasmas donde no los hay pero la armonía pronto llegará. Salud: la natación le relajará. Sorpresa: visita agradable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: surgirán altibajos porque idealiza a su pareja. Si ve las cosas como son, todo mejorará. Salud: cierta dolencia se disipa. Sorpresa: buena fortuna.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: en una cita habrá intenciones muy opuestas pero si se deja llevar, se sorprenderá. Salud: una terapia será efectiva. Sorpresa: reencuentro inesperada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aún con entrometidos, no podrán afectar la intimidad de la pareja. Nueva etapa. Salud: momento para chequeos. Sorpresa: ráfaga de buena suerte.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: conflictos que cree resueltos volverán, pero la pareja lo superará con afecto. Salud: las alergias se disiparán. Sorpresa: regalo novedoso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: las discusiones por el control en la pareja aumentarán pero la armonía no faltará. Salud: un deporte le hará bien. Sorpresa: mejoría en el trabajo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: reproches en la pareja podrían hacerle enojar, pero le llenará de ternura y la amará más. Salud: una molestia se disipa. Sorpresa: aparece un viejo amigo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un entredicho podría hacerle perder de vista lo esencial de la pareja, pero su corazón fluirá. Salud: será necesario un análisis. Sorpresa: nueva relación.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR SU INTELIGENCIA PRIVILEGIADA Y RAZONAMIENTOS CAUTOS