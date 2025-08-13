Horóscopo de HOY, miércoles 13 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán indicios de prosperidad en el desarrollo de un proyecto bien elaborado. Amor: una relación del pasado persistirá aún cuando quiera alejarse y olvidar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para quitar los obstáculos en el camino al éxito. Llega beneficio. Amor: hará bien en dejar de lado las ideas negativas y disfrutar de la relación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirá cambio sobre la marcha que complicará la tarea, pero lo resolverá. Amor: recibirá propuesta romántica a partir del derroche de simpatía en el entorno.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: retomará un proyecto porque ha descubierto los cambios que harán que crezca. Amor: si alguien ya no responde sus mensajes ni sus llamadas, será mejor olvidarlo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: removerá las trabas que impiden desarrollar un proyecto y el éxito se avecina. Amor: se dará el momento para comunicarse con esa persona que tanto le atrae.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de errores le harán tomar riesgos para concretar negocios. Amor: expresará sus sentimientos más íntimos y alguien se sentirá aludido; romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: necesitará ayuda para obtener rendimiento de un proyecto exigente. Amor: una relación que no prospera revelará que ya no es la persona de otros tiempos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá prioridad para lanzar un proyecto nuevo. Éxito resonante. Amor: necesitará de su pareja más escucha y atención y sus dudas serán respondidas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las dificultades serán neutralizadas y las metas estarán cerca. Amor: un esperado encuentro se postergará, pero las dudas surgidas se disiparán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien con poca experiencia no podrá evitar fallas y errores. Amor: estará más alerta en la relación y comprobará que todo va cada día mejor.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto exigente tendrá beneficios en un plazo inmediato; éxito. Amor: sentimientos contradictorios opacarán los momentos pero habrá nuevo comienzo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para controlar los gastos, si desea mejorar en el plano material. Amor: su modo de relacionarse podría causar molestias, pero modificará la actitud.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENEMIGA DE LA RUTINA Y SIEMPRE EN MOVIMIENTO; AMA REUNIONES Y FIESTAS.