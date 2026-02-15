Horóscopo de hoy, 15 de febrero: Estas son las predicciones más exactas

Resumen
Horóscopo de HOY, domingo 15 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: un asunto ríspido de la relación se resolverá pero nadie saldrá ganando, será equitativo. Salud: el peso necesita atención. Sorpresa: simpático regalo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: habrá disgusto en la pareja por la interferencia de terceros, pero con paciencia logrará privacidad. Salud: tensión en los hombros. Sorpresa: propuesta alocada.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: momento propicio para mostrar su plena simpatía, su encanto crece y surge el romance. Salud: las verduras le harán bien. Sorpresa: inesperado apoyo.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Amor: tendrá el coraje para tomar esas iniciativas que su pareja espera y las cosas mejorarán. Salud: momento para hidratarse. Sorpresa: un plan fallará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: insistir con los reproches pondrá la relación al borde de una crisis innecesaria. Mejor escuchar. Salud: dejará un mal hábito. Sorpresa: graciosa indiscreción.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: propicio para dialogar en la pareja, tomar decisiones postergadas y todo mejorará. Salud: concurrirá al gimnasio. Sorpresa: un chisme será real.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: se avecina reconciliación o nuevo romance. Lo sentimental será muy favorable. Salud: un medicamento aliviará. Sorpresa: alguien será impuntual.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su fuerte encanto será percibido por su entorno y alguien querrá acercarse. Salud: disfrutará de gran vigor físico. Sorpresa: alguien será impertinente.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: dificultades para tomar decisiones y disfrutar de una buena compañía. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: encuentro fortuito.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: luego de cierta incertidumbre, la armonía disuelve los conflictos y sana vínculos. Salud: balancea la dieta y mejora. Sorpresa: confesión inesperada.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: se avecina momento definitorio en la pareja y un mayor compromiso será el tema. Salud: cada día se verá mejor. Sorpresa: el pasado quedará sanado.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: momento favorable para dialogar con sinceridad, aún cuando algo sea doloroso. Salud: caminar diariamente ayudará. Sorpresa: encuentro inolvidable.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.
