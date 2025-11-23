Horóscopo de hoy, domingo 23 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 23 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, domingo 23 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Amor: se avecina una relación con alguien que cree distante; serán encuentros con de intensa calidez. Salud: riesgo de tropiezos. Sorpresa: viaje imprevisto.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: querrá disfrutar de momentos románticos pero circunstancias fortuitas lo impedirán; tendrá calma. Salud: se aliviarán tensiones. Sorpresa: regalo ingenioso.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: un romance comenzará accidentado pero disfrutará en plenitud vivencias inolvidables. Salud: conviene salir a caminar. Sorpresa: suceso extraño.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: recordará el lugar en donde se manifestaban tanto amor y ternura y querrá volver a recrearlo. Salud: molestia hepática. Sorpresa: beneficio concretado.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: al recuperar el interés en salir, se preparará para una nueva relación que pronto dará inicio. Salud: propicio practicar natación. Sorpresa: evaluación inesperada.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: su fidelidad será un valor destacado en la pareja; estará irresistible y se lo harán notar. Salud: menos alcohol, mejor. Sorpresa: un proyecto crecerá.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: si se enfrenta a sus temores, se volverá irresistible y se concretará hermoso encuentro. Salud: iniciará actividades nuevas. Sorpresa: alegre visita.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: captará la atención de alguien con gran encanto y se producirá un encuentro. Salud: si se relaja, dormirá mejor. Sorpresa: inolvidable cita.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: una decisión apresurada generará una crisis que se revertirá al dialogar. Salud: dolor de hombros se disipa. Sorpresa: sentimientos contrariados.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la diferencia en destinos para un viaje creará diferencias, pero todo se aclarará. Salud: momento para hidratarse. Sorpresa: gracioso capricho.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momento propicio para renovar pactos y promesas en relaciones del pasado o futuras. Salud: ideal comenzar deportes. Sorpresa: desactivará un fraude.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un encuentro fortuito reunirá lo necesario para un romance pero su corazón dirá otra cosa. Salud: ingerir menos calorías. Sorpresa: llega crédito.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES ALGUIEN: DE SÓLIDOS RECURSOS Y CAPAZ DE ASUMIR RIESGOS. AMA LA ACCIÓN EJECUTIVA.

