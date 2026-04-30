Horóscopo de HOY, jueves 30 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las comunicaciones mejorarán y facilitarán el desarrollo de nuevos proyectos. Amor: en un encuentro conocerá a una agradable persona y su corazón hablará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los negocios no rendirán como lo espera pero será hábil para generar dinero. Amor: su encanto estará irresistible y alguien se lo hará saber con gran admiración.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: uno de sus argumentos a alguien no le gustará y surgirá un conflicto. Amor: un viaje soñado será una buena idea que derivará en un cálido romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un compromiso tomado a la ligera será el más redituable y todo mejorará. Amor: necesita ver la concreción del avance en la pareja pero faltará compromiso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: pedirá favores de cumplimiento incierto pero dará con la persona indicada. Amor: su encanto reforzará la unión de la pareja que permanecerá sólida y duradera.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para limar asperezas con colegas y avanzar. Amor: con los sentimientos renovados, habrá encuentros cálidos y momentos mágicos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento excelente para generar negocios o proyectos de sesgo audaz. Amor: si actúa por impulsividad o timidez, se arriesgará a empeorar las cosas; calma.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con gran tenacidad resolverá los problemas que otros generaron. Amor: con poco esfuerzo, los caprichos se disiparán y la ternura sanará heridas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: habrá novedades de interés para su proyecto o emprendimiento. Amor: su encanto será notado por la persona menos imaginada; se avecina romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: pasará a la acción con iniciativa y resolverá asuntos delicados. Amor: expresará sentimientos que lograrán atravesar una valla de indiferencia.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: descubrirá que cuenta con un equipo confiable que apoya los cambios. Amor: su deseo de compromiso será escuchado y una propuesta no tardará en aparecer.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no será buena idea postergar reuniones en las que nacen los proyectos. Amor: el momento para desapegarse de una relación tóxica es ahora y recuperará la armonía.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTECTORA. SE APEGA A LA FAMILIA PERO ES MOROSA AL DEMOSTRAR SU AFECTO.