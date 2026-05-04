Horóscopo de HOY, lunes 4 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán noticias positivas sobre un negocio que parece estancado; éxitos. Amor: hallará la excusa para encontrarse con la persona que más desea conocer.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tareas complicadas exigirán decisiones que no pueden esperar y sorprenderá. Amor: alguien de fuerte encanto comenzará a atraerle y el romance será un hecho.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una situación inesperada afectará un proyecto pero hallará la salida. Amor: un desacuerdo difícil de arreglar atrasarán las iniciativas y creará conflictos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su desempeño en el puesto o proyecto estará afianzado y atraerá beneficios. Amor: su mundo interno tendrá una lucha por decidirse entre personas que le gustan.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: superará los errores, dejará atrás cualquier negligencia y alcanzará sus metas. Amor: su afinidad con cierta persona crecerá y será el detonante para una nueva relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: circunstancias favorables y la acción de colegas enriquecerán un proyecto. Amor: un encuentro fortuito allanará el camino hacia un romance inolvidable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos que requiere mucha precisión será muy solicitado. Amor: ante una situación difícil llega la hora de trabajar desde el corazón para perdonar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para poner en marcha proyectos exitosos. Amor: demasiadas críticas comenzarán a desmoronar la confianza y perturbar a la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: actitudes positivas en el ámbito laboral, la cooperación aumentará. Amor: la aparición de una ex pareja desafiará su paciencia por reclamos insólitos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llega la oportunidad más esperada y los beneficios comienzan a crecer. Amor: ignorar a su pareja en alguna circunstancia será mala idea y se lo harán notar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las condiciones están dadas para lanzar un negocio o proyecto nuevos. Amor: experimentará melancolía por falta de estímulos pero conocerá a alguien que le ayudará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: por falta de acuerdos, se dedicará a lo que sabe y no querrá cambios. Amor: habrá cierto cansancio por relaciones que duran poco, pero la estabilidad llegará.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RIGUROSA. MANTIENE LOS PIES SOBRE LA TIERRA Y RARA VEZ LOS DESPEGA.