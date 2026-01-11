Horóscopo de hoy, domingo 11 de enero: Descubre aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, domingo 11 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: el balance será positivo en la pareja y permitirá que haya menos roces o altibajos. Salud: necesita enriquecer la dieta. Sorpresa: alguien se ausentará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su encanto consolidará la pareja y acabará con las diferencias; un nuevo comienzo será posible. Salud: dormirá mejor si se relaja. Sorpresa: deseo concretado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: alguien con quien comparte mucho tiempo, necesitará un gesto para mostrar su afecto. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: un dato será erróneo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: un romance se insinuará de modo inesperado y no podrá evitar que su mundo se trastorne. Salud: sus nervios se calmarán. Sorpresa: alguien reflotará un conflicto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: notará que la serenidad fluye en la pareja y facilita hacer planes o pasar a nueva etapa. Salud: la actividad física ayudará. Sorpresa: secreto inesperado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: las pequeñas atenciones disiparán las actitudes indiferentes y las cosas mejorarán. Salud: ingerir más fibras hará bien. Sorpresa: alguien no será simpático.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: una ex pareja aparecerá para desafiar su equilibrio emocional, pero saldrá bien. Salud: momentos para hidratarse bien. Sorpresa: surgirá nueva relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: habrá momentos de diálogo abierto en los que descubrirá que la relación crece. Salud: necesitará descansar mejor. Sorpresa: visita incómoda.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con la persona menos imaginada descubrirá que posee dulces afinidades. Salud: recupera el optimismo. Sorpresa: rumores inquietantes.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: se sorprenderá a sí mismo por la audacia que mostrará en una cita romántica. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: regalo inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto se percibirá en el entorno y la persona menos imaginada querrá estar cerca. Salud: dejará hábito pernicioso. Sorpresa: llega un beneficio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible disfrutará del encuentro más ansiado y los gratos momentos se sumarán. Salud: se alimentará mejor. Sorpresa: viaje soñado.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEGURA DE LO QUE PROPONE Y CON FUERZA PARA LOGRARLO. TRABAJA CON EFICACIA.