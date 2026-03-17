Horóscopo de HOY, martes 17 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: acertará con el rumbo a seguir en los negocios y los demás quedarán sorprendidos. Amor: surgirá tanta calidez que una pequeña chispa encenderá un dulce romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para consultar a su gente de confianza para evitar malas decisiones. Amor: en cuanto critique lo que le disgusta en la relación, surgirán las consecuencias.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver dificultades pondrá de su lado a su entorno. Amor: momento propicio para iniciar un romance o alcanzar la reconciliación en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá una situación complicada y se abren nuevas expectativas. Amor: calidez intensa pero serena, su pareja lo percibirá y tendrá lindas atenciones.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento de concentración en el que alcanza las metas y las condiciones son aceptadas. Amor: la ilusión por esperar la felicidad podría ser en vano, pero algo cambiará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán con un proyecto que marcha hacia el éxito. Amor: no tendrá sentido callar lo que desea ante su pareja o se dañará la confianza.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de logros generarán beneficios, pero alguien se quejará. Amor: su fuerte encanto alentará esperanzas en una persona pero alguien lo impedirá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: actitud positiva. Al traer gente idónea, habrá buenas sugerencias. Amor: propicio tomar las iniciativas postergadas que embellecen la relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento especial. El éxito le espera y será considerado por superiores. Amor: querrá hacer las cosas en serio y comenzará a eludir las relaciones efímeras.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una gestión será exitosa por su atención a los pequeños detalles. Amor: iniciará nueva etapa con amorosos cambios que expresarán cierta madurez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: por escenario cambiante, será propicio evitar las decisiones apresuradas. Amor: el romance tocará a su puerta de un modo inesperado con dulce encuentro.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se anticipará a todo. Verá las oportunidades antes que otros y le felicitarán. Amor: el romance y el dulce contacto físico permitirán una inolvidable intimidad.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENTUSIASTA Y EMPRENDEDORA CUANDO SU ALMA SENSIBLE ESTÁ ESTIMULADA.