Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Horóscopo de HOY, martes 18 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto en evaluación se aprobará o una propuesta laboral avanzará. Amor: renovadas muestras de afecto harán expresar la calidez que aún no se manifiesta.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar reparaciones o rediseño en áreas de trabajo. Amor: una discusión oscurecerá la vida de relación pero la sanará si dialogan a tiempo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su posición se verá favorecida y será destacada por gente influyente. Éxitos. Amor: un encuentro no resultará como lo espera; demasiadas preguntas y largos silencios.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una de sus ideas será bien vista por ser original y de bajo costo; será aplicada. Amor: momento especial para abrir el corazón y actuar; se avecina un nuevo romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ignorará comentarios de gente maliciosa y se concentrará en resolver problemas. Amor: un gesto cargado de ternura rescatará a la pareja de la indiferencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las dudas quedarán aclaradas y un plan se respaldará con gran éxito. Amor: la camaradería en la pareja crecerá y se manifestará en la intimidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: datos alentadores en su área de trabajo o proyecto serán para entusiasmarse. Amor: le insistirán para que tome iniciativas pero no estará seguro; lo pensará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: le dirán que su idea es brillante y será paciente para comunicarla. Amor: gente entrometida provocará roces en la pareja, pero los aleja y se reconcilian.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento apropiado para no ser locuaz sobre sus metas. Amor: querrá distraerse y todo le predispone a la frivolidad; se divertirá como nunca.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: criticará las fallas que los demás no registran y todo se resuelve. Amor: por episodios en la pareja, todo apunta a renovar la intimidad; lo disfrutará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la tendencia indica que la situación económica comenzará a mejorar. Amor: se avecinan cambios en la pareja; su irresistible encanto renovará los pactos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas, pero el momento será favorable para su proyecto. Amor: alguna discusión generará roces pero en un encuentro logrará revivir el romance.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA Y CARISMÁTICA. VIVE EL SEXO COMO EXPERIENCIA DE PODER.

