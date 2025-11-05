Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC

Horóscopo de HOY, miércoles 5 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su proyecto será destacado por colegas y las cosas comenzarán a estar mejor. Amor: una ex pareja estará gravitando cerca; necesitará sanar el pasado.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: cierta falta de concentración en sus tareas podría crearle problemas con las metas. Amor: actitudes amables en la pareja llenará de dulces sentimientos su corazón.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: tendrá una excelente idea, así como la buena fortuna para hacerla conocer. Amor: la indiferencia ante sus reclamos tendrá motivos que parecerán increíbles.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: sus tareas comenzarán a resultar agobiantes pero revisará las rutinas. Amor: un momento agradable de la pareja podría ser interrumpido por entrometidos.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: hará bien en criticar algunas ideas sin pie ni cabeza y eso le granjeará respeto. Amor: un gesto amable le permitirá recuperar la armonía y hablar de planes futuros.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: insistirá con la necesidad de trabajar con eficacia; alguien se quejará. Amor: la persona menos imaginada se acercará con una excusa y un romance iniciará.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: las buenas ideas surgirán al mismo momento que una buena oportunidad. Amor: su experiencia será la base del fuerte encanto en una cita inolvidable.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: cierta gente del entorno no cooperará. Riesgo de perder negocios. Amor: momento para no discutir, escuchar con afecto y sentir deseos de amar.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: momento para iniciar los proyectos postergados y ganar espacio. Amor: mostrará su mejor encanto y atraerá a la bella persona que más desea.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: cambios que se avecinan apurarán decisiones poco maduradas. Amor: alguien que prefiere que esté lejos insistirá, pero habrá otra persona en mente.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: surgirán creaciones que por su originalidad serán muy bien valoradas. Amor: alguien que le interesa tratará de cruzarse en su camino y lo logrará.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: un desacuerdo sorpresivo no será bien recibido, pero las cosas mejorarán. Amor: un comentario apresurado pondrá la relación cerca de una crisis; atención.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: COHERENTE PARA TODOS LOS TEMAS PERO ANSIOSA CUANDO SE TRATA DEL AMOR.

