Horóscopo de HOY, sábado 30 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que resolverá con habilidad y no poco carácter; éxito resonante. Amor: le harán notar que muestra actitudes impulsivas, pero las revertirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: por su capacidad para concentrarse alcanzará esas metas que cree lejanas. Amor: su poder de seducción provocará interés en el entorno; posible romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios que alivian los problemas y provocarán esperadas mejoras. Amor: la relación fluirá mejor cuando comparta los sentimientos más profundos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán condiciones favorables para que su proyecto crezca; se avecina cambio. Amor: aunque crea que sus puntos de vista sean resistidos, la relación madurará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: habrá facilidades para el negocio que los demás no ven; sus ideas serán celebradas. Amor: su deseo por una relación estable superará el obstáculo más inesperado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la rutina y la falta de ideas cundirán, pero tendrá propuestas innovadoras. Amor: un encuentro fortuito será el disparador de sentimientos que cree perdidos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para considerar con cuidado problemas de cierta complejidad. Amor: será objeto de críticas por una actitud extrovertida, pero resolverá con simpatía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su experiencia le facilitará las cosas en áreas de innovación. Éxito. Amor: crecerá la seducción y la pareja querrá prolongar los momentos íntimos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: elaborará una propuesta que aportará ideas transformadoras. Amor: su corazón no tendrá dudas cuando le presenten a alguien interesante.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: hará bien en sumarse a un equipo que se destaca por exitoso. Amor: al confiar sentimientos profundos llegará al corazón de alguien que le atrae.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para hacer cambios drásticos y derribar ciertos límites. Amor: cualquier malestar cederá al compartir tareas en común y el romance crecerá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajos y negocios: las tareas o proyectos que tienen plazo de entrega estarán favorecidos. Amor: con puro encanto logrará captar la atención de alguien que desea conocer.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA AGASAJAR Y HACER REGALOS A SUS AMIGOS.