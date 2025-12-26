Horóscopo de HOY, viernes 26 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: los proyectos avanzarán con firmeza porque resolverá errores y omisiones. Amor: un malentendido comenzará a afectar la dinámica de la relación pero se aclara.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: actuará con audacia frente a personas influyentes y su prestigio aumentará. Amor: un cálido encuentro será el anticipo de una relación romántica muy anunciada.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos con colegas que avivan conflictos ya superados. Amor: las tensiones en la relación podrían aliviarse si deja de insistir con lo mismo.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: etapa de restricciones y austeridad, pero se valorará su creatividad. Amor: una bella persona quedará prendada de su encanto e iniciará un dulce romance.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: una situación difícil le llevará a tomar la decisión acertada con un proyecto. Amor: en la relación, surgirá pedido por mayor expresión de la ternura y todo mejorará.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: su carácter facilitará que el trabajo avance con solidez para bien de todos. Amor: detectará el ambiente de calma que precede a la tormenta, pero será paciente.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: le asignarán un rol determinante en el proyecto más destacada. Amor: su tendencia al equilibrio le permitirá ver rasgos desagradables en cierta persona.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: algún colega insistirá con ideas ya le resultan obsoletas. Amor: se suavizarán roces con un diálogo a tiempo y la pareja se unirá mucho más.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: le llegarán proyectos geniales, pero alguno será mediocre. Amor: si expresa alegría, disipará la tristeza de alguien que le admira en secreto.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto complicado pero dejará consecuencias. Amor: pasará gratos momentos con alguien cuyo encanto seduce sin darse cuenta.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: querrá que sus ideas sean mejor consideradas pero alguien se opondrá. Amor: cierta distancia en la pareja será el síntoma para no dejar pasar y dialogar.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: surgirán actividades en las que su sensibilidad será necesaria; llega beneficio. Amor: crecerá la sensación de mayor armonía en la pareja con más júbilo y placer.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CURIOSA E INTUITIVA, PUEDE VISLUMBRAR LA SEGUNDA INTENCIÓN EN OTRAS PERSONAS.