Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero: Descubre aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, viernes 9 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para corregir los errores de todo un año y comenzar más libre. Amor: una actitud en la pareja hará cesar las críticas y la armonía será inolvidable.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: discusiones con gente influyente reflotarán un proyecto que ha sido dejado de lado. Amor: un rasgo de su pareja no será lo más esperado pero de todos modos, escuchará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su horizonte se ampliará a medida de que las metas cumplidas sean conocidas. Amor: le revelarán que una bella persona irrumpirá en su vida de modo inesperado.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá los argumentos para enfrentar a los responsables de un problema. Amor: se sumarán los momentos para que en el hogar pueda disfrutar junto a su pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: cierto colega cuestionará sus acciones pero su liderazgo estará firme y lo vencerá. Amor: una hermosa sugerencia facilitará que la cita anhelada resulte de maravillas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus logros serán destacados por gente influyente y se superará a sí mismo. Amor: descubrirá que una ex pareja solo llega para alterar la armonía y molestar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una idea suya será la clave para el éxito y todo comenzará a mejorar. Amor: un gesto conciliatorio llegará cuando crea que sus quejas y reproches son desoídos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá planteos que prefiere ignorar pero no podrá dejarlos atrás. Amor: será acertado no iniciar cambios en la pareja sin haberlos discutido antes.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se iniciará con desacuerdos pero será un desafío. Amor: volverán los conflictos no resueltos del pasado y la pareja podría trastabillar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado un proyecto o negocio que no le lleva a ningún lado. Amor: en un encuentro fortuito, le pedirán que exprese lo que guarda en su corazón.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán a lograr metas complejas y avanza a nueva etapa. Amor: en la pareja surgirán temas que cree resueltos pero sabrá cómo superarlos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las cosas fluyen a su favor, lo demorado se resolverá y lo estancado avanzará. Amor: mejor juntos antes que separados. Solo la verdad sanará las heridas pasadas.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIGNA DE CONFIANZA Y DECIDIDA PERO SUELE QUEDAR ATRAPADA POR OPCIONES RÍGIDAS.