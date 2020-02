Un día Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati, llegó al estudio de grabación donde estaban reunidos Zeta Bosio y Charly Alberti. Allí los dos integrantes que quedan de ese triunvirato rockero que fue Soda Stereo, comenzaron a contarle a Benito cosas que nunca le habían dicho de su padre como músico, como artista y como leyenda del rock.

Aquella escena, que podía pasar como un encuentro social más, encerraba la misión de Zeta y Charly de continuar y preservar el legado de Gustavo Cerati. Para continuar con esa misión, este 3 de marzo ambos músicos presentarán en Lima el concierto Gracias Totales, un homenaje a la carrera de Cerati, por supuesto, y a la banda que lideró.

— ¿Cómo es un ensayo de Soda Stero sin Gustavo Cerati?

Al no estar Gustavo, sabemos que no vamos a buscar un lugar musical nuevo. Cuando estamos en el estudio y no está Gustavo es como que está y no está, porque su trabajo está con nosotros. Para “Sép7imo Día” tuvimos que digitalizar muchos de los multitracks y eso hizo que pudiéramos volver a tocar con él en la sala de Charly, y ese fue un poco el comienzo. Con Gustavo éramos amigos, compartíamos muchísimas cosas y ahora que no está nos sigue acompañando.

— ¿Qué tuvo Soda que la hiciera tan especial?

El amor, la dedicación, que no nos haya importado nada. El tiempo invertido al grupo. Calculo que el desafío de querer ir hacia adelante. En el fondo, el amor con que hicimos las cosas fue el ingrediente secreto para el éxito de Soda Stereo. Nunca fue un negocio y sigue sin serlo. Hubo personas que nos decían que la gente es sorda, que por qué pasábamos tanto tiempo en el estudio, que por qué hacíamos tanto trabajo. Y para nosotros era nuestra pasión. Nosotros en cada canción o en cada presentación nos enfocábamos en todos los detalles. Tal vez eran cambios muy sutiles y algunas personas no los apreciarían en primera instancia, pero sí más adelante.

— ¿En algún momento pensaste que Soda Stereo ya era un capítulo cerrado en tu vida?

No, Soda está viva. La música está viva. Todos los días en las redes sociales la gente hace sentir que Soda Stereo sigue acompañándolos. Y a mí me pasa igual. Que podamos celebrar nuestras canciones y a nuestro amigo también es algo que se había quedado en el tintero, hacer esta especie de homenaje también a Gustavo. Además que lo hacemos como se merece, tocando en estadios, y en países donde la música de Soda Stereo sigue sonando. Este concierto lo podemos hacer justamente porque hay mucha gente que todavía tiene a Soda en sus corazones.

— En redes también se ve a gente decir que hacer un concierto sin Gustavo era una falta de respeto.

Gente que opine en contra siempre va a haber. Eso lo hemos tenido toda la vida. Personas que decían que el nuevo disco era el peor, que ya nos equivocamos, que ya no éramos los de siempre o que siempre hacíamos lo mismo. Cuando nos reunimos nuevamente para la gira “Me verás volver” dijeron que éramos unos ladrones que íbamos a cobrar sin haber hecho una sola canción nueva.

— ¿Cómo abordan un concierto sin Gustavo?

El concepto lo armamos con Charly [Alberti] y el primer desafío fue construir una propuesta sin Gustavo, sin nuestro frontman, sin la persona que está con el público y conecta con él. Nos preguntamos: ¿cómo hacemos ahora para saltar esa barrera que Gustavo rompía? Entonces nos inspiramos en cosas como “The Wall”, como si algo pasara en una película y la banda toca en vivo.

— En tiempos del auge de la música urbana, ¿cuál es el lugar del rock hoy?

El rock fue el arma que tuvimos para crear nuestra generación. Hoy los chicos tienen otras realidades, elementos y resultados. En nuestro tiempo fue el rock, surgió el punk. El rock es una cosa del pasado, para las nuevas generaciones ya suena a algo de otra época, pero que les sirve de inspiración para crear cosas nuevas.

— ¿Qué recuerdos te genera Lima?

Lima siempre nos recibió con muchísimo cariño. Creo que solo no estuvimos en la gira de despedida. Pero los limeños siempre han vivido cada momento de la banda con nosotros. Así lo hemos sentido nosotros. Además que también pudimos tocar en el interior del Perú y pudimos conocer el hermoso país que tienen.

— ¿A qué suena Soda Stereo sin Gustavo Cerati?

Mira, lo que intentamos hacer es que suene lo más parecido a las versiones que hicimos en vivo alguna vez con Gustavo. Es una de nuestras intenciones. Nos hemos rodeado de amigos que han trabajado con nosotros mucho tiempo para que nos ayuden con eso. Tenemos tres guitarristas y ahora que tenemos la posibilidad del multitrack estudiamos las guitarras en solo, las escuchamos y tratamos de reproducir el sonido de la guitarra de Gustavo. Tal vez la diferencia del sonido actual es que pueda sonar como con más guitarras, pero básicamente buscamos que las versiones sean las que la gente ya conoce. No hemos buscado hacer versiones nuevas.

— Tu trabajo como músico también ha transcurrido fuera de Soda, estuviste en La Ley un tiempo y en otras bandas. ¿En qué momento de tu carrera musical te encuentras?

La verdad es que desde hace cinco años es como si hubiera vuelto a Soda, porque primero fue un trabajo arduo para el Circo del Sol y el espectáculo “Sép7imo Día”. Luego, casi inmediatamente vino lo de “Gracias Totales”. Así que los últimos años he estado con Soda casi al cien por ciento. Pero, bueno, me gusta tocar mucho como DJ, voy muy seguido a México y Chile a tocar. He hecho trabajos con bandas, hemos ganado un Gardel, que es un premio de música muy importante en Argentina. Pero en los últimos cinco o seis años solo he estado trabajando en Soda. Ahora cuando acabemos esta gira volveré a retomar mi otra vida.

— ¿Benito, el hijo de Gustavo será parte del homenaje?

Sí. Desde un comienzo le comentamos la idea y él aceptó con mucho amor. No había que convencerlo. Él es músico, es un artista muy sensible. Soda representa muchas cosas de su infancia, las canciones las ha escuchado toda su vida. Pero también necesita desprenderse un poco para mostrar su propio trabajo, para tener su propio reconocimiento, porque está haciendo su propio camino que es individual y no tiene nada que ver con el de Soda ni con el de su padre. Estamos muy felices de contar con él en este espectáculo.

— ¿Qué sucederá con Soda después de la gira?

Bueno, un poco lo que queremos es volver a recuperar nuestra individualidad. Hacer esto fue algo que salió de nuestro corazón. Sabíamos, con Charly, que si no lo hacíamos en este momento, después del circo, iba a ser muy difícil coordinarlo, porque la vida nos lleva por diferentes lugares.

— Al ser un concierto homenaje, ¿qué momentos han planeado para sorprender al público?

Primero hay que entender que este es un concierto más en modo de recuerdo. Para algunos será la primera vez que nos oigan en vivo, otros no. Y quienes ya nos oyeron antes en un concierto se darán cuenta de que no se trata de una banda que atraviesa el mejor momento, claro está. Ahora, vamos a tener muchas pantallas, muchas con imágenes recurrentes de Gustavo. Vamos a tener muchos invitados en vivo y también que se nos van a unir a la distancia. Tendremos momentos muy emotivos para recordar lo que ha sido Soda Stereo y la calidad de hombre y de artista que fue Gustavo.

