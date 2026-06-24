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Resumen

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En el foro celebrado en el Centro de Convenciones de la ESAN, de Lima, constató que la transición sostenible exige colaboración, diálogo y capacidades compartidas | Foto: EFE
En el foro celebrado en el Centro de Convenciones de la ESAN, de Lima, constató que la transición sostenible exige colaboración, diálogo y capacidades compartidas | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Iberoamérica tiene el potencial para convertirse en un actor clave a nivel global en la transición energética, lo que pasa por incrementar la generación de energías renovables, electrificar la economía y mejorar en cantidad y calidad las redes de transmisión, con interconexiones entre los distintos países para alcanzar un sistema resiliente que garantice la soberanía energética.