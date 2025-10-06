Al menos 350 personas que realizaban una ruta de senderismo en el Tíbet han sido evacuadas "sanas y salvas" después de que una tormenta de nieve azotara los alrededores del monte Everest. Foto: EFE/ Departamento de Bomberos del Tíbet
Agencia AFP
Agencia AFP

Cientos de rescatados a los pies del Everest tras intensas nevadas en China
Cientos de personas fueron rescatadas al pie del por unas intensas nevadas en , que también provocaron la muerte por hipotermia de un excursionista, explicó el domingo por la noche la cadena estatal CCTV.

Las autoridades rescataron a unos 350 excursionistas en un valle en la vertiente china del Everest, pero más de 200 personas seguían atrapadas en campamentos en altura en esa montaña, afirmó este medio.

Según su relato, los equipos de rescate habían conseguido contactar con ellas y les instaron a alcanzar un punto de encuentro acordado.

PUEDES VER: ¿Sabías que el Everest no es la montaña más alta del mundo? Existe una que mide 10.205 metros y queda en América

AFP no logró contactar con las autoridades en estas zonas.

Un excursionista contactado por AFP compartió en redes sociales videos de carpas en esa zona cubiertas casi por completo de nieve y dijo que había logrado llegar a salvo a un poblado el domingo.

El temporal de nieve en la meseta tibetana también causó estragos en la provincia de Qinghai, , donde un excursionista murió de frío, señaló CCTV citando a los servicios de seguridad.

Esta fotografía tomada el 4 de mayo de 2024 muestra a unos alpinistas durante su ascensión a la cima del Everest, en Nepal. Foto: TSERING PEMBA SHERPA / AFP
Esta fotografía tomada el 4 de mayo de 2024 muestra a unos alpinistas durante su ascensión a la cima del Everest, en Nepal. Foto: TSERING PEMBA SHERPA / AFP
/ TSERING PEMBA SHERPA

Muchos otros excursionistas, que llegaron a finales de la semana pasada, quedaron atrapados por el mal tiempo en esta zona situada a más de 4.000 metros de altitud, bajo condiciones meteorológicas difíciles, añadió.

, cuyos “signos vitales son estables”, apuntó CCTV. Las búsquedas continúan para encontrar a otros excursionistas, sin precisar el número ni la nacionalidad, agregó.

En esta época suele haber gran número de visitantes debido a unas vacaciones en el país.

