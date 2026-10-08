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Resumen

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Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Por Agencia AFP

La mujer estadounidense condenada por asesinato que sobrevivió a una ejecución fallida logró caminar por su habitación de hospital, aunque mentalmente está “confundida”, dijo su abogado en una entrevista emitida el jueves.

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