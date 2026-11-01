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Resumen

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(Ilustracióin: Víctor Aguilar Rúa)
(Ilustracióin: Víctor Aguilar Rúa)
Por Andrés Oppenheimer

Si las encuestas aciertan y los demócratas ganan las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, dos de sus primeras prioridades serán desmontar los aranceles del presidente Donald Trump y frenar las deportaciones masivas. Eso me dijo Hakeem Jeffries, el líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, en una extensa entrevista días atrás. Vale la pena escucharlo: si los demócratas ganan, Jeffries pasaría a ser el presidente de la Cámara baja y probablemente la figura más visible de la oposición en el país.

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