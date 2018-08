México: Andrés Manuel López Obrador mantendrá el Ejército en las calles para garantizar seguridad

México. El presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció el viernes que mantendrá el Ejército y la Marina patrullando en las calles para garantizar la seguridad, puesto que la Policía Federal todavía "no está preparada" para hacerlo.

"Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresen los soldados y los marinos a sus cuarteles, y dejar a la gente en un estado de indefensión", dijo en rueda de prensa AMLO, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre.

Tras reunirse con su equipo de transición, el presidente electo lamentó que "la Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y marines", y señaló que existe la "opinión generalizada" de que las policías estatales y municipales "no están funcionando".



Reprochó al anterior gobierno no haber capacitado un cuerpo policial para combatir la inseguridad, por lo que sentenció que de momento "no existe alternativa" al uso de las Fuerzas Armadas.

"El estado de la Policía Federal es lamentable, no tienen ni tan siquiera cuarteles. Los mandan a los estados sin apoyo y tienen que ir a acampar en situaciones realmente lamentables", aseveró el próximo presidente.



Por ello, AMLO, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reiteró que se encargará "personalmente" de coordinar todas las fuerzas de seguridad para que "a medio o largo plazo" pueda crearse una Guardia Nacional que combata la violencia que azota a México.

El Ejército patrulla en las calles del país desde el mandato del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012), quien optó por llevar a cabo una guerra militar contra el narcotráfico y el crimen organizado, que ha dejado a miles de muertos y desaparecidos.



El gobierno del actual presidente, Enrique Peña Nieto, impulsó una Ley de Seguridad Interior que formaliza el papel de los militares en materia de seguridad pública, un texto muy criticado por organizaciones internacionales que consideran que deja a los ciudadanos indefensos ante el cuerpo castrense.

AMLO aseguró que no se planteará "ningún cambio jurídico" en materia de seguridad hasta que no haya tomado posesión de su cargo y comience a tener resultados sobre el combate a la inseguridad.



A su vez, garantizó que el Ejército "respetará los derechos humanos" y que "no se van a usar las Fuerzas Armadas para reprimir el pueblo".

Fuente: EFE